Однако современное поколение имеет свое мнение по поводу классических леггинсов. Молодежь считает, что этот элемент одежды нуждается в переосмыслении и предлагает альтернативу.

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Леггинсы переродились, чтобы снова стать трендом

2020 год стал периодом резкой смены стиля. Это было время разжигания пандемии, в результате которого на модную арену вышла спортивная одежда, оверсайз и удобные брюки. В то же время впервые за многие годы к нам вернулись лосины. Да, именно та одежда, родом из детских шкафов. Однако в ковидное время произошло его переосмысление.

Инфлюэнсеры со всего мира комбинировали леггинсы с худи, пиджаками и пальто. Посещали спортзалы и ходили на шопинг. Удобный тренд быстро перекочевал и по нашим улицам. Однако сегодняшняя молодежь не в восторге от тренда 2020-х.

Конечно, современное поколение стремится к удобству. Но при этом не хочет пренебрегать стилем. Поэтому они нашли компромисс – леггинсы клеш.

Как выглядят леггинсы клеш

Леггинсы клеш – это брюки, облегающие фигуру сверху и расширяющиеся вниз. От классических лосинов они отличаются тканью. Как правило, новая модификация более эластична и удобна.

Леггинсы клеш / Фото Papaya

Сейчас чаще всего можно увидеть леггинсы однотонного цвета. Иногда – с разрезами на лодыжке. Этот тренд брюк визуально удлиняет ноги и делает их более стройными. Именно к этому апеллирует современное поколение, призывая бумеров отказаться от всего приталенного.

Как носить леггинсы клеш в этом году

Что такое леггинсы клеш разобрались. Пора понять как их стилизировать.

Тиктокерша Ханна Браун опубликовала видео, на котором надела классические леггинсы, заправленные в носки на лодыжке, и низкие кроссовки, и столкнулась с критикой.

Тиктокерша стилизовала классические леггинсы: смотрите видео

Шквал критики дал понять девушке, какую одежду лучше комбинировать с леггинсами. Но главный совет заключался в том, чтобы поменять низ на штаны клеш.

Прислушавшись к совету, девушка объяснила, что лучше стилизовать штаны клеш с сабо, стильными в этом сезоне UGG на платформе или Birkenstocks. А сверху – надеть свитер с круглым вырезом.

Тиктокерша рассказала о тенденциях: смотрите видео

Как еще можно стилизовать леггинсы клеш:

Они настолько универсальны, что даже неважно носите ли вы их с туфлями-лодочками или белыми кроссовками. Со своей стороны стилисты рекомендуют совмещать черные леггинсы с клетчатой рубашкой и мокасинами на платформе.

Поклонникам бежевых леггинсов можно комбинировать с остроносыми ботильонами, а вот с грубыми габаритными ботинками экспериментировать не стоит.

Леггинсы из любого материала и цвета идеально комбинируются с оверсайз блейзерами. Также можно носить как под зимнее пальто или шубу с классической обувью, так и под стеганую куртку с кроссовками для образа в стиле спорт-шик.

Леггинсы клеш безупречно вписываются как в повседневный стиль, так и в офисную атмосферу. Сочетая легкость леггинсов и элегантность клеш, эта одежда подчеркнет вашу женственность и выразительный вкус.