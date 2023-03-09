Актуальные штаны на весну 2023: что сейчас в моде

Джинсы – это универсальная вещь гардероба, и все образы мы строим вокруг них. Впрочем, не джинсами едиными формируются наши аутфиты, поэтому мы советуем присмотреться к популярным брюкам сезона.

Эта весна богата стильными джинсами, которые совсем не уступают джинсам ни по практичности, ни по стилю. И они достаточно легко впишутся в ваши весенние образы.

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Кожаные штаны

Кожа не теряет своей актуальности уже многие сезоны подряд. Благодаря своей фактуре брюки из кожи достаточно интересны и легко сочетаются с любой одеждой.



Стильные брюки на весну 2023 / Фото с Elle

Карго

Брюки с объемными карманами, разработанные в 1938 году для британских военных, стали главным трендом этого года. Они очень легко стилизуются в повседневной жизни, поэтому станут хорошей изюминкой в ваших образах.



Стильные брюки на весну 2023 / Фото с Elle

Брюки с принтами

Весной всегда хочется добавить к своему образу больше красок. В этом вам помогут интересные брюки с принтами и рисунками. Они станут главным акцентом образа, а дополнить их можно вещами базового цвета.



Стильные брюки на весну 2023 / Фото с Elle

Светлые штаны

В этом сезоне нам не обойтись без светлых брюк, поскольку total look в светлых оттенках тоже будет популярным.



Стильные брюки на весну 2023 / Фото с Elle

Широкие брюки с заниженной талией

Заниженная талия также популярна в этом сезоне, так что если у вас есть хороший пресс, примерьте топы и обязательно станете звездой как героиня стритстайла.



Стильные брюки на весну 2023 / Фото с Elle