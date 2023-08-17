Широкие штаны – базовая вещь, о которой вы никогда не пожалеете: интересные образы, которые можно повторить

Если вы любите минимализм и поклонница классического стиля, вам следует добавить в свой гардероб широкие штаны. Присмотритесь к фасону брюк от бренда The Row.

Инфлюэнсеры чаще всего добавляют в свой гардероб брюки от бренда The Row, который основали сестры-близнецы Мэри-Кейт и Эшли Олсен.

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За прошедшие годы The Row приобрел культ среди знаменитостей и модников благодаря своему сдержанному дизайну.

Все началось с бежевых штанов Phoebe из коллекции весна-лето 2021, которые носили на красной дорожке Кендалл Дженнер, Рози Хантингтон-Уайтли. Это совершенная пара брюк, без которых сложно представить свой гардероб.



Стильные образы с широкими брюками / Фото из Pinterest



Стильные образы с широкими брюками / Фото из Pinterest

Сестры Олсен сделали широкие штаны основой своих коллекций The Row и теперь существует целый ряд моделей на любой вкус: атласные версии для нарядов, хлопчатобумажные версии для более непринужденных прогулок или для повседневной носки.

Сейчас можно приобрести в супермаркетах немало схожих доступных вариантов. Смотрите образы знаменитостей и инфлюэнсеров и попробуйте вдохновиться их выходами и повторить свои индивидуальные аутфиты.

На осень выбирайте классические черные или серые брюки, а вот летом еще можете одеть бежевые или белоснежные палаццо, прекрасно сочетающиеся с кроссовками, босоножками или туфлями на каблуке.



Стильные образы с широкими брюками / Фото из Pinterest



Стильные образы с широкими брюками / Фото из Pinterest



Стильные образы с широкими брюками / Фото из Pinterest



Стильные образы с широкими брюками / Фото из Pinterest



Стильные образы с широкими брюками / Фото из Pinterest