Інфлюенсери найчастіше додають до свого гардероба штани від бренду The Row, який заснували сестри-близнючки Мері-Кейт і Ешлі Олсен.

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За минулі роки The Row набув культу серед знаменитостей та модників завдяки своєму стриманому дизайну.

Все почалося з бежевих штанів Phoebe з колекції весна-літо 2021, які носили на червоній доріжці Кендалл Дженнер, Розі Хантінгтон-Вайтлі. Це досконала пара штанів, без яких важко уявити свій гардероб.



Стильні образи з широкими штанами / Фото з Pinterest



Стильні образи з широкими штанами / Фото з Pinterest

Сестри Олсен зробили широкі штани основою своїх колекцій The Row і тепер існує ціла низка моделей на будь-який смак: атласні версії для вбрання, бавовняні версії для більш невимушених прогулянок, чи для повсякденного носіння.

Зараз можна придбати в супермаркетах чимало схожих доступних варіантів. Дивіться на образи знаменитостей та інфлюенсерів та спробуйте надихнутися їхніми виходами та повторити свої індивідуальні аутфіти.

На осінь обирайте класичні чорні чи сірі штани, а от влітку ще можете одягнути бежеві чи білосніжні палаццо, які чудово поєднуються з кросівками, босоніжками чи туфлями на підборах.



Стильні образи з широкими штанами / Фото з Pinterest



Стильні образи з широкими штанами / Фото з Pinterest



Стильні образи з широкими штанами / Фото з Pinterest



Стильні образи з широкими штанами / Фото з Pinterest



Стильні образи з широкими штанами / Фото з Pinterest