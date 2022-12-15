Мунбутсы есть в гардеробе таких знаменностей как Ким Кардашян, Дуа Липа, Кайли Дженнер и многих других инфоюэнсеров, пишет 24 канал. У футуристических сапог Moon Boot есть немало преимуществ.

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Несмотря на то, что они выглядят довольно громоздкими, на самом деле они легкие, не промокают и принимают форму стопы. Они также сохраняют ноги в тепле при минусовой температуре.

Сегодня мы ассоциируем луноходы с эпохой 2000-х годов, однако история оригинальной обуви Moon Boot относит нас к 1969 году, когда после просмотра первой посадки на Луну итальянский предприниматель Джанкарло Занатта вдохновился обувью Нила Армстронга и придумал первую Moon Boot. Первые коллекции разлетелись с невероятной быстротой.



Вид первых мунбутсов / Фото с Instagram

Мунбутсы модницы выбирают для продолжительного отдыха в горах. Такие сапоги хорошо дополняют лыжные костюмы и не дают ногам замерзнуть. Сейчас массивные луноходы переместились в гардеробы инстаграмм-модниц.

Фешионисты сочетают обувь с дутыми пуховиками, шапками-ушанками, теплыми свитерами и даже кашемировыми пальто. Если вы следите за модными тенденциями и хотите повторить стильный аутфит, советуем вдохновиться образами европейских стритстайл-звезд.