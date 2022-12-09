Тренд 2000-х очень стремительно покорил всех инфлюэнсерок, поэтому они упорно начали применять угги в своих ежедневных образах. 24 канал .
Читайте также Черная лакированная обувь – тренд сезона: лучшая подборка сапог, которую представили дизайнеры
Наибольшую популярность среди всех моделей завоевали коричневые короткие угги, которые девушки чаще всего сочетают с черными лосинами и белыми носками. Верх идеально дополняет дубленка или пуховик.
Коричневую обувь от бренда UGG уже успели примерить всемирно известные модели – Джиджи и Белла Хадид, Кендалл Дженнер, Эмили Ратажковски и многие другие.
Стильный образ Джиджи Хадид / Фото с Instagram
Больше всего звезды и инфлюэнсеры любят сочетать угги со спортивным и кэжуальным нарядом.
Угги, которые предназначались для согревания автралийских серферов, плотно заняли нишу в трендах зимней обуви. И хотя они "выпадали" из моды на несколько лет, впрочем, эта обувь всегда будет иметь место в зимнем гардеробе.
Если вам понравилась эта стильная обувь, рекомендуем обратить внимание на стильные выходы модных девушек, которые довершают уггами свои обыденные образы. Угги достаточно удобны в стилизации, так что ими вы можете завершить не только аутфиты с джинсами и лосинами, но и совместить с брюками палаццо.