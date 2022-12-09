Тренд 2000-х дуже стрімко підкорив усіх інфлюенсерок, тож вони завзято почали застосовувати угги у своїх щоденних образах, пише 24 канал.

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Найбільшу популярність серед всіх моделей завоювали коричневі коротки угги, які дівчата найчастіше поєнують з чорними лосинами та білими шкарпетками. Верх ідеально доповнює дублянка чи пуховик.

Коричневе взуття від бренду UGG вже встигли приміряти всесвітньо відомі моделі – Джіджі та Белла Хадід, Кендалл Дженнер, Емілі Ратажковскі та багато інших.



Стильний образ Джіджі Хадід / Фото з Instagram

Найбільше зірки та інфлюенсери люблять поєднувати угги зі спортивним та кежуальним вбранням.

Угги, які призначалися для того, щоб зігрівати автралійських серферів, щільно зайняли нішу у трендах зимового взуття. І хоч вони "випадали" з моди на кілька років, втім це взуття завжди матиме місце у зимовому гардеробі.

Якщо вам сподобалося це стильне взуття, радимо звернути увагу на стильні виходи модних дівчат, які довершують уггами свої буденні образи. Угги досить зручні у стилізації, тож ними ви можете довершити не лише аутфіти з джинсами та лосинами, але й поєднати зі штанами палаццо.