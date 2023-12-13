Вы будете в восторге: модные пуховики на зиму от украинских брендов

Обойтись без теплого пуховика в ближайшие месяцы просто невозможно, поэтому советуем обратить внимание на интересные фасоны и цвета верхней одежды от украинских брендов.

Выбирая пуховик мы ориентируемся не только на его теплые свойства, но и на тренды. Украинские бренды в своих коллекциях предложили комфортные варианты, которые станут основой ваших ежедневных образов.

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Объемный пуховик

Пуховик свободного кроя от BE OM design – стильный вариант для холодных и морозных дней, ведь с ним вы сможете создать многослойные образы. Высокий воротник-стойка защитят от ветра. С бежевым пуховиком вы сможете носить любой наряд: джинсы baggy и угги, худи и кроссовки, или кожаные брюки с челси.



Стильные пуховики на зиму от украинских брендов / Фото Elle

С поясом

Такая модель пуховика от diadia сразу делает силуэт более женственным. Он хорошо сочетается с джинсами, трикотажными костюмами и джогерами. Пуховик наполнен гипоаллергенным екопухом, поэтому он точно согреет вас в холодную погоду.



Стильные пуховики на зиму от украинских брендов / Фото Elle

Укороченный пуховик

Если планируете длинные горные прогулки, то стоит выбирать что-то длинное и объемное, впрочем, если вы передвигаетесь на авто или любите многослойные образы, то такая модель от MBocharova станет хорошим дополнением к вашему зимнему аутфиту.

Воспользуйтесь стилистическим приемом с завязанной клетчатой рубашкой вокруг бедер, стремительно набирающей обороты.



Стильные пуховики на зиму от украинских брендов / Фото Elle

Удлиненный пуховик

Этот практичный пуховик наполненный синтепухом представлен от бренда The Lace в трех цветах: светло-сером, голубом и хаки. Такой пуховик является идеальной моделью на каждый день, ведь его легко миксовать с большинством вещей в гардеробе.



Стильные пуховики на зиму от украинских брендов / Фото Elle

Пуховик Teddy

Чтобы добавить в свой гардероб новые текстуры – выбирайте себе пуховик Teddy. Разбавить черно-серый зимний гардероб вам помогут молочные и голубые пуховики от бренда Marchi.



Стильные пуховики на зиму от украинских брендов / Фото Elle

Яркий пуховик

Яркий пуховик гарантированно улучшит настроение. К разноцветным пуховикам можете присмотреться от бренда ienki ienki. Эти модели уже давно полюбили такие мировые знаменитости как Эмили Ратаковски, Гейли Бибер, Джулианни Мур.



Стильные пуховики на зиму от украинских брендов / Фото Elle