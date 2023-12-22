Когда речь заходит о праздничных образах, то никому не хочется покупать одежду на один раз. А часто именно так и случается во время непродуманного шопинга.

К слову Не поступайте так, если хотите выглядеть стильно: 5 ошибок при выборе трендового свитера

Поэтому на этот случай стилистка Елена Шевченко подготовила список вещей, которые создадут вам необычный лук, и которые вы точно сможете ежедневно надевать под предметы, которые уже есть в шкафу.

Створюйте неповторні образи на власний смак, купуючи тільки якісний та зручний одяг. Від класики до актуальних трендів – в Obnova кожен знайде свій ідеальний look.

Вещи яркого, насыщенного красного цвета

Такой оттенок – один из главных трендов сезона. К примеру, красный свитер. Добавьте к нему атласную юбку, яркий макияж и прическу, и у вас есть праздничный образ. А с джинсами и сапогами получится хороший акцент для обыденного образа.



Образы с красными акцентными вещами / Фото Елены Шевченко



Образы с красным свитером / Фото Елены Шевченко

Металлик

Еще один актуальный цвет. Но если красный – это классика, ставшая трендом, то металлик скорее всего скоро погаснет. Так что если будет желание включить этот тренд в гардероб, то праздничные образы – то, что нужно.



Образы с вещами в цвете металлик / Фото Елены Шевченко



Образы с брюками в цвете металлик / Фото Елены Шевченко

Свитер, брюки или юбка точно станут хорошим акцентом, и затем их можно надеть в обыденные образы.

Вещи из атласа

Эта глянцевая ткань при правильной стилизации имеет очень высокий уровень праздничности. Черная рубашка из атласа даже в компании джинсов, но с объемными украшениями и красивым макияжем создаст небанальный праздничный лук.



Образы с красной юбкой / Фото Елены Шевченко

Также бельевые платья или атласные юбки из прошлых сезонов можно хорошо застилизовать.

Кружево

Фактура, придающая образам нарядности, и которую потом легко вписать в ежедневные образы.



Образы с кружевной юбкой / Фото Елены Шевченко

Проще всего взять кружевной топ, особенно если кружево совмещено с атласом, шелком или любой глянцевой фактурой.



Образы с кружевными штанами / Фото Елены Шевченко

В обыденных образах в сочетании с джинсами, брюками и пиджаком такая вещь придаст вам элегантность и женственность.

Нестандартные фактуры

Свитер с объемным плетением, худи с бахромой, рубашка с выразительными оборками — такие акцентные вещи выглядят хорошо в праздничных образах. А потом их можно носить по стандартной формуле: 1 акцент, а все остальное – база.



