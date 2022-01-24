Трендовые платья на весенне-летний сезон, которые вы не захотите снимать: изысканная подборка
Источник:Vogue
Весенне-летний сезон – лучшее время для экспериментов и модных сочетаний. Но если к юбкам, шортам или брюкам надо подбирать еще одежду, то самостоятельные платья нуждаются только в стилизации аксессуарами. Какие платья дизайнеры советуют носить в этом сезоне – читайте далее.
Платье – это самый любимый и популярный элемент гардероба женщин в теплый период года. Зимой платье эффектно смотрятся с кожанками, пальто и тренчами, а летом они прекрасно сочетаются с босоножками, кроссовками или кедами.
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Новый сезон подарит нам моду на цветные, сексуальные и элегантные платья, в которых себя можно почувствовать настоящей звездой стритстайла.
Шелковое платье-комбинация
Такие культовые платья не имеют срока годности. Еще в 90-х годах такие модели одевали для повседневных прогулок, впрочем дизайнеры советуют примерить их для вечерних выходов. Весной миксуйте такое платье с классическим пальто и сапогами на каблуке.
Трендовые платья на весенне-летний сезон / Фото из Vogue
Трендовые платья на весенне-летний сезон / Фото из Vogue
Пастельные тона
В предстоящем сезоне внимательнее присматривайтесь к пастельным тонам. Весной актуальным останется лавандовый с отсылкой к цвету года Very Peri и нежно-голубой.
Трендовые платья на весенне-летний сезон / Фото из Vogue
Трендовые платья на весенне-летний сезон / Фото из Vogue
Прозрачные платья
Трендовые платья на весенне-летний сезон / Фото из Vogue
Трендовые платья на весенне-летний сезон / Фото из Vogue
Винтажные платья
Мода на женские, винтажные платья возвращается. Благодаря таким брендам как Simone Rocha, Balenciaga, Erdem и Carolina Herrera, платья с рюшами, тюлем и органзой снова будут в моде.
Трендовые платья на весенне-летний сезон / Фото из Vogue