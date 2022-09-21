Платья с вырезами идеально подойдут для вечерних выходов и особых событий. Внимание на разрезы не обращайте. Если вы будете в теплом кашемировом пальто, шубе из экокожи или дубленке, то вы точно не замерзнете.

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Самыми популярными платьями с вырезами числятся изделия от бренда Nensi Dojaka. Дизайнер совмещает тонкие фактуры с сексуальными вырезами. Роскошные платья от этого бренда активно примеряют на себе Белла Хадид, Эмили Ратажковски, Гейли Бибер и Рианна.



Актуальные платья на осенний сезон / Фото с Vogue

На своем недавнем показе бренд Valentino представил розовое платье с многочисленными вырезами, о котором все стали говорить после шоу.



Актуальные платья на осенний сезон / Фото с Vogue

Для нового сезона дизайнеры создавали платья с геометрическими вырезами в форме кругов, треугольников, овалов, квадратов и ломаных фигур. У Saint Laurent появилось чудесное платье с вырезами на талии, а Michael Kors выпустил на подиум Беллу Хадид с роскошным вырезом на талии и глубоким вырезом на ноге.



Актуальные платья на осенний сезон / Фото с Vogue



Актуальные платья на осенний сезон / Фото с Vogue



Актуальные платья на осенний сезон / Фото с Vogue



Актуальные платья на осенний сезон / Фото с Vogue



Актуальные платья на осенний сезон / Фото с Vogue



Актуальные платья на осенний сезон / Фото с Vogue



Актуальные платья на осенний сезон / Фото с Vogue