Сейчас, как никогда, нужно покупать локальные наряды, чтобы поддерживать украинского производителя, пишет 24 канал.

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Вместе с проектом "Все. Свои" Fashion 24 составил подборку из 12 брендов и их новинок. Что выбрать на осень, чтобы было тепло и стильно – читайте дальше.

Hate Date

У этого бренда можно смело покупать футболки и свитшоты с патриотическими рисунками и надписями: этой осенью они точно будут актуальны. А наш фаворит – это оверсайз пиджак с принтом на спине. Современная вариация и тема классического жакета будет хорошо работать в гардеробе и с формальными юбками и брюками, с кэжуальными джинсами, а также с расслабленными джогерами.



Стильные и качественные вещи от украинских брендов / Фото из "Все. Свои"

TheJacket

Еще один жакет, который приживется в осеннем гардеробе – от украинского апсайклинга бренда TheJacket. К той же черной классике и сдержанности дизайнеры добавили немного провокации в духе времени, в котором мы все живем. Принт на спине жакета говорит сам за себя. В линейке бренда также верхняя одежда и много жакетов, перешитых из винтажных вещей: так производитель пропагандирует сознательное потребление и одевает своих покупателей в уникальные вещи.



Стильные и качественные вещи от украинских брендов / Фото из "Все. Свои"

Wonder

Бежевое пальто-халат записывают и в перечень бессмертной базы, и в каждую сезонную подборку трендов. Незаменимым оно будет и этой осенью: сочетая элегантность и расслабленность, эта вещь влюбляет в себя из первой примерки. Хороший вариант мы нашли у бренда Wonder. Кроме характерных для осени чудесных и коричневых цветов, в коллекции есть еще и изумрудные, фисташковые, желтые и голубые пальто разных моделей.



Стильные и качественные вещи от украинских брендов / Фото из "Все. Свои"

Wool Happen

Свитера из хлопка – мастхев осеннего гардероба! В этом сезоне мы выбираем свободный крой и базовый оттенок: такую вещь можно стилизовать с множеством низов и одевать в разных ситуациях. Джинсы, шелковая юбка, кожаные брюки, трикотажные джогеры – он подружится со всем! Свой свитер мечты мы нашли в Wool Happen. Бренд использует натуральный хлопок, мериносовую шерсть и вискозу, поэтому за качество можно не беспокоиться.



Стильные и качественные вещи от украинских брендов / Фото из "Все. Свои"

ANNA YAKOVENKO

А к свитеру в межсезонье рекомендуем приобрести стеганный жилет. Остромодная вещь, которая и будет согревать, и сделает более интересными образы. Не бойтесь белого цвета: он ко всему подходит и собирать комплименты. Именно такой жилет мы нашли от бренда ANNA YAKOVENKO.



Стильные и качественные вещи от украинских брендов / Фото из "Все. Свои"

Brodskaya Design

В предыдущую компанию мы выбрали еще один стеганный жилет, ведь это действительно удобная и многофункциональная вещь. Особенно двусторонняя модель от Brodskaya Design: в одном предмете объединили зеленый и черный цвет, так что вариантов стилизации стало вдвое больше! Также у бренда есть классные варианты курток, рубашек и одежды из экокожи.



Стильные и качественные вещи от украинских брендов / Фото из "Все. Свои"

Latona

В этом сезоне просто бум на платки! Если у вас еще нет своего фаворита, советуем обратить внимание на изделия от Latona. Авторский дизайн, патриотический принт и натуральный шелк покорили наши сердца. Такую вещь можно носить с пальто и жакетами, как головной убор, или же можно связать на руку или сумку.



Стильные и качественные вещи от украинских брендов / Фото из "Все. Свои"

BRAVE

"Скажи паляница!". Эта фраза стала просто рефреном последнего времени. И бренд BRAVE использует народный фольклор, мемы и популярные фразы в своих футболках. Если хотите что-нибудь патриотическое, но не классический принт с гербом – вам сюда.



Стильные и качественные вещи от украинских брендов / Фото из "Все. Свои"

Saint Javelin

Бренд был основан, чтобы помочь собрать средства для поддержки украинцев именно тогда, когда начался гуманитарный кризис. Сейчас здесь можно купить мужскую одежду с патриотическими принтами: футболки с тракторными войсками и посланиями русскому кораблю, худи с хаймарсами и джавелинами, шапки с трезубцами и надписями "Слава Украине".



Стильные и качественные вещи от украинских брендов / Фото из "Все. Свои"

Touchwool

Вязаное платье уже несколько сезонов возглавляет списки осенних покупок! Мы свое нашли в Touchwool: элегантное, в нежном цвете и очень качественное. Также у производителя есть теплые свитера, юбки, гольфы из мериносовой шерсти и кашемира – все, что нужно в холодное время.



Стильные и качественные вещи от украинских брендов / Фото из "Все. Свои"

Pavlina

В этом сезоне мы выбираем сдержанные ботильоны с невысоким каблуком – удобные, но элегантные. Роскошная пара обуви нашлась от бренда Pavlina: команда шьет не только модные ботинки, но и тактическую обувь для украинских военных.



Стильные и качественные вещи от украинских брендов / Фото из "Все. Свои"

Porfira jewelry

В завершение к идеальному осеннему образу от украинских брендов следует добавить украшения. Безумная популярность сейчас на серебряные кольца-цепочки. Они смотрятся нежно, изящно и стильно, а модель с сердечком от Porfira jewelry просто невероятная. Она безразмерна, поэтому подойдет на любой пальчик.



Стильные и качественные вещи от украинских брендов / Фото из "Все. Свои"

Купить новинки от украинских брендов можно 24-25 сентября в Киеве на Десятинной, 12. Там проект "Все. Свои" соберет более 150 украинских производителей на маркете "Осенние коллекции". Для себя вы найдете верхнюю одежду, теплую обувь, жилеты, свитера и кардиганы, платья и юбки, трикотаж и спортивную одежду, одежду для дома и сна, сумки и аксессуары.