Зараз, як ніколи, треба купувати локальне вбрання, щоб підтримувати українського виробника, пише 24 канал.
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Разом з проєктом "Всі. Свої" Fashion 24 склав добірку з 12 брендів та їх новинок. Що обрати на осінь, щоб було тепло і стильно – читайте далі.
Hate Date
У цього бренду можна сміливо купувати футболки та світшоти з патріотичними малюнками та написами: цієї осені вони точно будуть актуальні. А наш фаворит – це оверсайз піджак з принтом на спині. Сучасна варіація та тему класичного жакету добре працюватиме у гардеробі і з формальними спідницями та штанами, з кежуальними джинсами, і навіть з розслабленими джогерами.
Стильні та якісні речі від українських брендів / Фото з "Всі. Свої"
TheJacket
Ще один жакет, який приживеться в осінньому гардеробі – від українського апсайклінг бренду TheJacket. До тої ж самої чорної класики та стриманості дизайнери додали трохи провокації в дусі часу, в якому ми всі живемо. Принт на спині жакета говорить сам за себе. В лінійці бренду є також верхній одяг та багато жакетів, перешитих з вінтажних речей: так виробник пропагує свідоме споживання та одягає своїх покупців в унікальні речі.
Стильні та якісні речі від українських брендів / Фото з "Всі. Свої"
Wonder
Бежеве пальто-халат записують і до переліку невмирущої бази, і в щосезонні добірки трендів. Незамінним воно буде і цієї осені: поєднуючи елегантність та розслабленість, ця річ закохує в себе з першої примірки. Гарний варіант ми знайшли у бренду Wonder. Окрім характерних для осені нюдових та коричневих кольорів, в колекції є ще й смарагдові, фісташкові, жовті та блакитні пальта різних моделей.
Стильні та якісні речі від українських брендів / Фото з "Всі. Свої"
Wool Happen
Светри з бавовни – мастхев осіннього гардеробу! Цього сезону ми обираємо вільний крій та базовий відтінок: таку річ можна стилізувати з безліччю низів та одягати в різних ситуаціях. Джинси, шовкова спідниця, шкіряні штани, трикотажні джогери – він подружиться з усім! Свій светр мрії ми знайшли у Wool Happen. Бренд використовує натуральну бавовну, мериносову вовну та віскозу, тому за якість можна не хвилюватись.
Стильні та якісні речі від українських брендів / Фото з "Всі. Свої"
ANNA YAKOVENKO
А до светра в міжсезоння радимо придбати стьобаний жилет. Гостромодна річ, яка і зігріватиме, і зробить цікавішими образи. Не бійтеся білого кольору: він до всього пасує і збиратиме компліменти. Саме такий жилет ми знайшли від бренду ANNA YAKOVENKO.
Стильні та якісні речі від українських брендів / Фото з "Всі. Свої"
Brodskaya Design
До компанії попередньому ми обрали ще один стьобаний жилет, адже це справді зручна і багатофункціональна річ. Особливо двостороння модель від Brodskaya Design: в одному предметі поєднали зелений та чорний колір, тож варіантів стилізації стало вдвічі більше! Також у бренда є класні варіанти курток, сорочок та одягу з екошкіри.
Стильні та якісні речі від українських брендів / Фото з "Всі. Свої"
Latona
Цього сезону просто бум на хустини! Якщо ви ще не маєте свого фаворита, радимо звернути увагу на вироби від Latona. Авторський дизайн, патріотичний принт та натуральний шовк у складі підкорили наші серця. Таку річ можна носити з пальтами та жакетами, як головний убір, або ж можна пов’язати на руку або сумку.
Стильні та якісні речі від українських брендів / Фото з "Всі. Свої"
BRAVE
"Скажи паляниця!". Ця фраза стала просто рефреном останнього часу. І бренд BRAVE вміло використовує народний фольклор, меми та популярні фрази у своїх футболках. Якщо хочете щось патріотичне, але не класичний принт з гербом – вам сюди.
Стильні та якісні речі від українських брендів / Фото з "Всі. Свої"
Saint Javelin
Бренд був заснований, щоб допомогти зібрати кошти для підтримки українців саме тоді, коли почалася гуманітарна криза. Зараз тут можна купити чоловічий одяг з патріотичними принтами: футболки з тракторними військами і посланнями руському кораблю, худі з хаймарсами та джавелінами, шапки з тризубами та написами "Слава Україні".
Стильні та якісні речі від українських брендів / Фото з "Всі. Свої"
Touchwool
В’язана сукня вже кілька сезонів поспіль очолює списки осінніх покупок! Ми свою знайшли у Touchwool: елегантна, в ніжному кольорі та дуже якісна. Також у виробника є теплі светри, спідниці, гольфи з мериносової шерсті та кашеміру – усе, що потрібно у холодну пору.
Стильні та якісні речі від українських брендів / Фото з "Всі. Свої"
Pavlina
Цього сезону ми обираємо стримані ботильйони з невисокими підборами – зручні, але елегантні. Розкішна пара взуття знайшлась від бренду Pavlina: команда шиє не лише модні черевики, а й тактичне взуття для українських військових.
Стильні та якісні речі від українських брендів / Фото з "Всі. Свої"
Porfira jewelry
На завершення до ідеального осіннього образу від українських брендів варто додати прикраси. Шалена популярність зараз на срібні каблучки-ланцюжки. Вони виглядають ніжно, витончено та стильно, а модель з сердечком від Porfira jewelry просто неймовірна. Вона безрозмірна, тому підійде на будь-який пальчик.
Стильні та якісні речі від українських брендів / Фото з "Всі. Свої"