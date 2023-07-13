Платья – самая популярная одежда лета: что выбирают модницы

В этом сезоне в моде немалый выбор платьев, которые помогут выглядеть модно и стильно. В тренде летние платья максимально элегантного и простого фасона.

Если вы любите сдержанность в платьях, монохром в черном и белом цвете, правильный силуэт, присмотритесь к нашей подборке стильных образов.

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Выбирая платья на лето, отдавайте предпочтение натуральным тканям: лену, муслину, тонкому хлопку, вискозе.

Платье-комбинация

Шелковое платье на тонких бретельках все еще остается актуальным. Предлагаем присмотреться к элегантной и сдержанной максидлине, которая очень популярна в этом году. Такие платья станут идеальным выбором для романтического свидания.

Платье из льна

Легкое и свободное платье из льна является самым популярным в летнее время. Девушки выбирают ее из-за удобства и комфорта. Можете выбрать для себя минималистичные модели, или одеть платье с интересными деталями – выделенным бра и вырезом.

Платье с драпировкой

Драпирование на платьях стало фаворитом в весенне-летней коллекции. Делайте ставку на наряд из полупрозрачного материала в стиле Dolce & Gabbana, которое примеряла на себе Кендалл Дженнер.

Платье-крошее

Вязаное платье вернулось в наши гардеробы летом. Инфлюэнсеры носят длинные и короткие платья, сочетая их со сланцами и сандалями. Такие платья лучше всего дополняют соломенные сумки и летние аксессуары – солнцезащитные очки и головные уборы – панамы или косынки.