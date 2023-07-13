Якщо ви любите стриманість в сукнях, монохром в чорному та білому кольорі, правильний силует, тоді придивіться до нашої добірки стильних образів.

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Обираючи сукні на літо, віддавайте перевагу натуральним тканинам: льону, мусліну, тонкій бавовні, віскозі.

Сукня-комбінація

Шовкова сукня на тонких бретельках все ще залишається актуальною. Пропонуємо придивитися до елегантної та стриманої максідовжини, яка є дуже популярною цього року. Такі сукні стануть ідеальним вибором для романтичного побачення.

Сукня з льону

Легка та вільна сукня з льону є найпопулярнішою в літню пору. Дівчата обирають її через зручність та комфорт. Можете обрати для себе мінімалістичні моделі, або ж одягнути сукню з цікавими деталями – виділеним бра та вирізом.

Сукня з драпіруванням

Драпірування на сукнях стало фаворитом у весняно-літній колекції. Робіть ставку на вбрання з напівпрозорого матеріалу у стилі Dolce & Gabbana, яке приміряла на собі Кендалл Дженнер.

Сукня-кроше

В’язана сукня повернулася в наші гардероби влітку. Інфлюенсери носять довгі сукні та короткі, поєднуючи їх зі сланцями та сандалями. Такі сукні найкраще доповнюють солом’яні сумки та літні аксесуари – сонцезахисні окуляри та головні убори – панами чи косинки.