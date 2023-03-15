8 легких платьев на весну, которые вам понадобятся: интересная подборка

Весну всегда символизируют цветы, длинный световой день и платья, которые оповещают нас о приходе теплых дней. Следующие несколько месяцев в моде будут стильные платья, которые должны точно найти свое место в вашем гардеробе.

Среди тенденций на платья для сезона весна-лето 2023 наблюдаются изделия с длинными рукавами, джинсовые, трикотажные платья, сарафаны. Что предлагают носить в теплом сезоне ведущие fashion-специалисты – читайте ниже.

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Платье с длинным рукавом

Такие платья идеально подходят для переменной погоды весной. Выбирайте для себя модели оверсайз, с волнистыми рукавами, рукавами-буфами или что-нибудь лаконичное.

Пышная юбка

Платья с пышными юбками вернулись в моду в 2023 году. Такое платье сочетается с разной обувью – от кроссовок до сапог на каблуке.

Ярко-розовое платье

Весной мы всегда хотим, чтобы наша одежда была яркой, а это проявляется в выборе ярко-розового наряда. Выбирайте в этот сезон любой фасон, в котором вы будете чувствовать себя удобно.

Черный сарафан

Базовая вещь в нашем гардеробе – это отличный способ всегда выглядеть стильно и модно, а сарафан черного цвета станет вашим главным помощником, когда у вас будет мало времени на создание образа.

Трикотажное платье

Платье из трикотажа подходит всем, кто хочет стильно смотреться, но комфортно себя чувствовать. Приталенный силуэт платья красиво смотрится с сапогами на каблуке, туфлями или босоножками.

Мини платье с принтом

Последние несколько сезонов платья миди были на пике популярности, впрочем сейчас нашлось место и для мини платьев, которые также выглядят современно и эффектно.

Белое летнее платье

Мы уже знаем, что в нашем гардеробе должно быть одно маленькое черное платье, впрочем, это не отменяет модного правила, что весной и летом, белое платье также важно, потому что выглядит свежо и празднично. Выбирайте для себя свободный и непринужденный фасон с рукавами-буфами или кружевными украшениями.

Джинсовое платье

Тренд на деним породил популярность не только на монохромные образы из джинсов и джинсовой рубашки, но и обувь на сумки из денима. Теперь джинсовые платья и сарафаны относятся к трендовому наряду на весенне-летний сезон.