Cеред тенденцій на сукні для сезону весна-літо 2023 спостерігаються вироби з довгими рукавами, джинсові, трикотажні сукні, сарафани тощо. Що пропонують носити у теплому сезоні провідні fashion-спеціалісти – читайте нижче.

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Сукня з довгим рукавом

Такі сукні ідеально підходять для мінливої погоди навесні. Обирайте для себе моделі оверсайз, з хвилястими рукавами, рукавами-буфами або щось лаконічне.

Пишна спідниця

Сукні з пишними спідницями повернулися у моду в 2023 році. Така сукня поєднується з різним взуттям – від кросівок до чобіт на підборах.

Яскраво-рожева сукня

Навесні ми завжди хочемо, щоб наш одяг був яскравим, а це проявляється у виборі яскраво-рожевого вбрання. Обирайте цього сезон будь-який фасон, в якому ви будете почувати себе зручно.

Чорний сарафан

Базова річ у нашому гардеробі – це чудовий спосіб завжди виглядати стильно та модно, а сарафан чорного кольору стане вашим головним помічником, коли у вас буде мало часу на створення образу.

Трикотажня сукня

Сукня з трикотажу підходить всім, хто хоче стильно виглядати, але комфортно себе почувати. Приталений силует сукні гарно виглядає з чобітьми на підборах, туфлями чи босоніжками.

Мінісукня з принтом

Останні кілька сезонів сукні міді були на піку популярності, втім зараз знайшлося місце і для суконь міні, які також виглядають сучасно та ефектно.

Біла літня сукня

Ми вже знаємо, що у нашому гардеробі має бути одна маленька чорна сукня, втім це не скасовує модного правила, що навесні та влітку, біла сукня також є важливою, бо виглядає свіжо та святково. Обирайте для себе вільний та невимушений фасон, з рукавами-буфами або мереживними прикрасами.

Джинсова сукня

Тренд на денім породив популярність не лише на монохромні образи з джинсів та джинсової сорочки, але й на взуття на сумки з деніму. Тепер джинсові сукні та сарафани належать до трендового вбрання на весняно-літній сезон.