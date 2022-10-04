Свадебные платья для холодного времени года: стильные варианты, которые понравятся невестам

В холодное время года платья-бюстье выходят на второй план. Самыми актуальными становятся свадебные платья на длинный рукав. Именно осенью этот неподвластний времени силуэт выбирают невесты для важного события.

Если вам хочется выглядеть как знаменитость, то вспомните свадебное атласное платье Кейт Миддлтон от Alexander McQueen с кружевными рукавами. Также вспомните свадебный роскошный образ Гейли Бибер от Off-White, которий создавл покойный Вирджил Абло.

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В коллекциях осень-зима 2022/2023 дизайнеры представили немало изысканных платьев для свадебной церемонии – от минималистических белых платьев до романтических образов.

Свадебные платья с длинными рукавами по душе многим женихам. Они выглядят очень стильно и привлекательно, поскольку дополнительная ткань на платье придает изяществу и классическому виду, идеально подходящему для ответственного события.

В коллекциях дизайнеров осень-зима 2022/2023 появились объемные рукава-буфы и варианты с элегантными пуговицами.

Платья с дополнительными рукавами особенно актуальны, когда речь идет о свадьбе в холодное время. В подборке свадебных платьев присмотритесь к образу из деликатного кружева, платьев в викторианском стиле или минималистичному варианту с полупрозрачным шлейфом.



Актуальные свадебные платья на осенний сезон / Фото с Vogue



Актуальные свадебные платья на осенний сезон / Фото с Vogue



Актуальные свадебные платья на осенний сезон / Фото с Vogue



Актуальные свадебные платья на осенний сезон / Фото с Vogue



Актуальные свадебные платья на осенний сезон / Фото с Vogue



Актуальные свадебные платья на осенний сезон / Фото с Vogue



Актуальные свадебные платья на осенний сезон / Фото с Vogue



Актуальные свадебные платья на осенний сезон / Фото с Vogue



Актуальные свадебные платья на осенний сезон / Фото с Vogue