В тренде – драпировки и леопард: топовые варианты платьев на весенний сезон

Без платьев не обходится ни один весенне-летний сезон. Этот предмет гардероба в употреблении даже осенью и зимой, впрочем в теплое время года платье является мастхэвом для каждой девушки.

Для нового сезона дизайнеры решили немного переосмыслить этот элемент гардероба и показали немало различных вариаций. Впрочем в любом варианте бренды делали ставку на женственность и элегантность.

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К примеру, прозрачные ткани или нежные цветочные принты захватили нынешнюю модную индустрию. Стилисты советуют выбирать те платья, которые будут отражать вашу утонченность и сексуальность.

Проанализировав показы брендов на весенне-летний сезон 2024, советуем выбрать для себя изысканную модель, которая станет номером 1 в вашей коллекции платьев.

Драпировка

В этом сезоне бренды сосредоточились на вариантах платьев, которые подчеркивают фигуру и женский силуэт. Драпировочный прием с тканями позволяет воспроизвести этот эффект. Платья в этой технике добавляют образу утонченности и романтической нотки.

Остановитесь на легких моделях из шифона, созданных в пастельных или базовых оттенках. Для бунтарских и дерзких образов делайте ставку на кожу.



Трендовые платья 2024 года / Фото Elle

Животный принт

Без анималистических принтов нам также не обойтись в этом сезоне, поскольку они появились чуть ли не на всех предметах гардероба. Если не боитесь смелых вещей, то обратите внимание на платья с животными узорами.

Леопардовые платья сочетайте с минималистичными деталями базовых оттенков, чтобы не перегружать образ.



Актуальные платья 2024 года / Фото Elle

Цветочные мотивы

Флористический принт тоже возглавляет главные тренды сезона. Выбирайте платья с объемными цветочными деталями, вышивкой или кружевом в виде цветов. Больше всего в линейке брендов встречались розы, которые автоматически придают платью весеннего настроения.



Красивые платья 2024 года / Фото Elle

Прозрачные ткани

Такие платья находятся на пике популярности, они подходят для тех, кто не боится откровенных и смелых образов. Выбирайте платье из прозрачной ткани для вечерних выходов.



Модные платья 2024 года / Фото Elle

Платья-баллоны

Пышные юбки-баллоны уже захватили модную индустрию, а теперь пришло время для трендовых платьев в этом стиле. Обращайте внимание на пышные варианты длины мини. Носить их дизайнеры советуют без аксессуаров, чтобы подчеркнуть линию плеч и ключиц.



Трендовые платья 2024 года / Фото Elle

Также советуем добавить в свой гардероб платья с бахромой, которая является красивым акцентом в любом наряде и платья белого цвета. Нежные шелковые платья в белых оттенках станут хорошим вариантом для праздничного события.