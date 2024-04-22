Для нового сезону дизайнери вирішили трохи переосмислити цей елемент гардероба та показали чимало різних варіацій. Втім у будь-якому варіанті бренди робили ставку на жіночність та елегантність.

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До прикладу, прозорі тканини чи ніжні квіткові принти захопили цьогорічну модну індустрію. Стилісти радять обирати ті сукні, які відображатимуть вашу витонченість та сексуальність.

Проаналізувавши покази брендів на весняно-літній сезон 2024 року, радимо обрати для себе вишукану модель, яка стане номером 1 у вашій колекції суконь.

Драпірування

Цього сезону бренди зосередилися на варіантах суконь, які підкреслюють фігуру та жіночий силует. Драпірувальний прийом з тканинами дозволяє відтворити цей ефект. Сукні в цій техніці додають образу витонченості та романтичної нотки.

Зупиніться на легких моделях з шифону, створених у пастельних чи базових відтінках. Для бунтарських та зухвалих образів робіть ставку на шкіру.



Трендові сукні 2024 року / Фото Elle

Тваринний принт

Без анімалістичних принтів нам також не обійтися цього сезону, оскільки вони з’явилися ледь чи не на всіх предметах гардероба. Якщо не боїтеся сміливих речей, то зверніть увагу на плаття з тваринними візерунками.

Леопардові сукні поєднуйте з мінімалістичними деталями базових відтінків, щоб не перевантажувати образ.



Актуальні сукні 2024 року / Фото Elle

Квіткові мотиви

Флористичний принт теж очолює головні тренди сезону. Обирайте плаття з об’ємними квітковими деталями, вишивкою чи мереживом у вигляді квітів. Найбільше у лінійці брендів зустрічалися троянди, які автоматично надають сукні весняного настрою.



Красиві сукні 2024 року / Фото Elle

Прозорі тканини

Такі сукні знаходяться на піку популярності, вони підходять для тих, хто не боїться відвертих та сміливих образів. Обирайте плаття з прозорої тканини для вечірніх виходів.



Модні сукні 2024 року / Фото Elle

Сукні-балони

Пишні спідниці-балони вже захопили модну індустрію, а тепер настав час для трендових суконь в цьому стилі. Звертайте увагу на пишні варіанти довжини міні. Носити їх дизайнери радять без аксесуарів, аби підкреслити лінію плечей та ключиць.



Трендові сукні 2024 року / Фото Elle

Також радимо додати до свого гардероба сукні з бахромою, яка є красивим акцентом в будь-якому вбранні та плаття білого кольору. Ніжні шовкові сукні в білих відтінках стануть гарним варіантом для святкової події.