Названы лучшие платья 2024 года: впечатляющая подборка

Весенне-летний сезон не обходится без красивого платья, поэтому fashion-эксперты решили напомнить, какие же фасоны все еще остаются актуальными. Дизайнеры предложили платья с драпировкой, в стиле 60-х годов и с привычными для нас вырезами или классическими простыми силуэтами.

Весна – прекрасная пора для внедрения платьев в свой гардероб. Вам даже не придется долго находиться в поисках актуальных моделей, ведь сможете найти все лучшие варианты в одном материале.

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Не бойтесь улучшать свой стиль благодаря интересным платьям, которые придадут вам особую изюминку. Советуем вдохновиться стильными и эффектными платьями, которые будут в моде в 2024 году.

Полупрозрачные платья

Платья с прозрачными вставками уже давно просочились в fashion-индустрию. В 2024 году коллекции акцентируют на платьях из тюля и органзы в кремовом или яичном оттенке.

С драпировкой

Микроскладки и драпировки в 2024 году будут особенно актуальными. Дизайнеры советуют делать ставку на платье с эффектной драпировкой, которое украшает тело, напоминая античную эстетику.

Белые платья

Платья белого цвета всегда были актуальными и не выходили из моды. В этом году вневременной цвет будет на пике популярности. Ищите для себя роскошные вечерние или коктейльные платья.

Платья-комбинации

В весенне-летнем сезоне дизайнеры добавили к минималистичным платьям кружево, благодаря чему они имеют еще более привлекательный вид.

С вырезом

Платья со смелыми вырезами никуда не делись. Они настолько покорили всех девушек, что без них теперь не обойтись. Такие платья удачно подчеркивает стройную талию и добавляет сексуальности.

Насыщенно-красный

Красный стал главным цветом в конце 2023 года, но и в этом сезоне популярность на него продолжится. Кроме красного можете выбирать его оттенки: бордо, винный или вишневый.

В начале весны нам не обойтись без такой верхней одежды как тренч. Он будет хорошо сочетаться с платьями различной длины. Эта вещь является вечной классикой, поэтому советуем присмотреться к модним образам на весеннюю пору.