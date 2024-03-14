Тенденции в одежде постоянно меняются, однако фасоны пальто в основном остается одинаковым. Это должна быть длина миди или макси и классического черного, серого или коричневого цвета. В последнее время актуальными становятся короткие пальто, которые на время отошли из поля зрения, поэтому советуем начинать на них обращать внимание.

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Пальто – это неотъемлемая часть весеннего или осеннего гардероба. Это универсальная база, которая сохраняет актуальность несмотря на быстротечность моды. А еще пальто – это выгодная инвестиция, ведь вы будете носить его несколько месяцев весной, осенью и даже зимой, если позволит погода.

Обращайте внимание на пальто оверсайз, свободные модели с поясом, с массивными плечами, на пуговицах или на застежках. Длина и фасон пальто должны сочетаться с вашей одеждой. Подумайте, что именно вы чаще всего надеваете и подбирайте верхнюю одежду в соответствии с гардеробом вещей, которые у вас есть.

Стилистка нашла стильные пальто, которые можно приобрести от известных брендов:

украинского Coosh;

испанских Zara, Massimo Dutti, Mango;

шведских H&M, СOS;

польского Reserved.

Чтобы увидеть пальто с артикулами, листайте справа

С чем носить пальто

С пальто сочетается любой наряд: водолазки, лонгсливы, свитшоты или даже худи с капюшонами. На низ одевайте лосины, джинсы, брюки палаццо и различные юбки. Дополняйте свой весенний аутфит сапогами на каблуках, лоферами, кроссовками или балетками.