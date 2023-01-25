Цветовой прием деграде нашел свое место на платьях. В новом сезоне найдется немало изделий с этим принтом: на платьях миди, полупрозрачных макси или роскошных коктейльных вариантах.

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Что известно о названии принта

Название термина происходит от французского слова и переводится как смягчение тона, полутона или оттенка. Градиент вошел в модное употребление уже в 1970-х годах и до сих пор не потерял своей актуальности.

В новом весенне-летнем сезоне дизайнеры решили по-новому обыграть деграде и сделали ставку на платьях. Несколько брендов представили платья с переходом в черный цвет. Такие платья отлично подойдут как для ежедневных выходов, так и для особого случая.

Другие же бренды сделали ставку на сочные цвета, идеально подчеркивающие изгибы тела. Еще некоторые бренды сделали ставку на чудесные оттенки, представив модели длины макси с удлиненными рукавами. Также среди модных платьев вы найдете еще один модный тренд – плиссирование, объединяющее в себе сразу две тенденции.

Если вам нравится грядущий тренд в платьях – советуем вам посмотреть самые интересные модели, которые представили на Неделе моды знаменитые дизайнеры.



Трендовые платья весенне-летнего сезона / Фото с Vogue



Трендовые платья весенне-летнего сезона / Фото с Vogue



Трендовые платья весенне-летнего сезона / Фото с Vogue



Трендовые платья весенне-летнего сезона / Фото с Vogue



Трендовые платья весенне-летнего сезона / Фото с Vogue