Колірний прийом деграде знайшов своє місце на сукнях. У новому сезоні знайдеться чимало виробів з цим принтом: на сукнях міді, напівпрозорих максі чи розкішних коктейльних варіантах.

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Що відомо про назву принта деграде

Назва терміну походить від французького слова та перекладається, як пом’якшення тону, напівтону чи відтінку. Градієнт увійшов у модний вжиток вже у 1970-х роках та досі не втратив своєї актуальності.

У новому весняно-літньому сезоні дизайнери вирішили по-новому обіграти деграде та зробили ставку на сукнях. Кілька брендів представили сукні з переходом в чорний колір. Такі плаття чудово підійдуть як для щоденних виходів, так і для особливої нагоди.

Інші ж бренди зробили ставку на соковиті кольори, які ідеально підкреслюють вигини тіла. Ще деякі бренди зробили ставку на нюдові відтінки, представивши моделі довжини максі з подовженими рукавами. Також серед модних суконь ви знайдете ще один модний тренд – плісирування, який поєднує у собі одразу дві тенденції.

Якщо вам до вподоби прийдешній тренд у сукнях – радимо вам переглянути найцікавіші моделі, які представили на Тижні моди знамениті дизайнери.



Трендові сукні весняно-літнього сезону / Фото з Vogue



Трендові сукні весняно-літнього сезону / Фото з Vogue



Трендові сукні весняно-літнього сезону / Фото з Vogue



Трендові сукні весняно-літнього сезону / Фото з Vogue



Трендові сукні весняно-літнього сезону / Фото з Vogue