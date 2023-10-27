Миниатюрным девушкам лучше выбирать пальто чуть ниже колен, которое будет подчеркивать фигуру. Для того чтобы выбрать пальто правильного размера, вам нужно воспользоваться принципом многослойности. Наденьте теплый и объемный свитер, чтобы во время примерки понять, как вы будете себя в нем чувствовать, если будете примерять объемные наряды.

Читайте также Кайли Дженнер запускает собственный бренд одежды: как выглядит первая коллекция

Не менее важно перед покупкой изучить свой гардероб и продумать образы, с которыми вы будете стилизовать пальто.

Выбирайте на осень черное пальто длины макси, которое считается самой популярной моделью. Также не упускайте из виду актуальные принты – клетку и елку.

Если хотите выбрать классику – обращайте внимание на пальто разных коричневых оттенков. Это может быть бежевое или песочное пальто или оттенок темного шоколада.

Качественное пальто стоит не дешево, поэтому важно сознательно подойти к покупке. Выбирайте верхнюю одежду на пуговицах или поясе. Стилисты советуют носить пальто с джинсами, брюками, лосинами, юбками и платьями.

Также важно, чтобы пальто хорошо сочеталось с кроссовками, ботинками или сапогами на каблуке. А по головным уборам – делайте ставку на бейсболку и шапку бини.