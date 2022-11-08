Трендовые осенние ботинки на массивной платформе: подборка лучшей обуви

Девушки сейчас выбирают удобство, практичность и комфорт. Так, универсальная пара ботинок черного цвета уже стала классикой осеннего дресс-кода. Эта пара обуви прослужит не один сезон и сможет классно дополнить гардероб.

Выбирайте этой осенью массивные модели на шнуровке, ботинки челси с тракторной подошвой или варианты в армейском стиле.

Обувь на осенне-зимний сезон: на что нужно обратить внимание

Байкерский стиль в одежде снова на пике популярности, поэтому грубые ботинки можно встретить в каждой коллекции брендов.

Главные составляющие модных ботинок, отсылающих в армейский стиль – это массивный дизайн, тракторная подошва, детали на шнуровках, металлическая фурнитура и заметные ремешки.

Бренд Celine в своей коллекции представил ботинки-челси с двумя ремешками, у Christian Dior появились кожаные пары на шнуровке, а у Tod's – ботинки до середины голени, которые бренд предлагает носить с высокими носками.

Массивными ботинками уже давно стали дополнять свои образы стритстайл-знаменитости. Они носят такие ботинки с лосинами, джинсами и кожаными брюками, сочетая с жакетами, пальто и кожаными куртками.

Fashion-эксперты советуют этой осенью присмотреться к ботинкам Chloe, Ferragamo и Marrisa Wilson.



Стильные ботинки на осень 2022 / Фото с Instagram



Стильные ботинки на осень 2022 / Фото с Instagram



Стильные ботинки на осень 2022 / Фото с Instagram



Стильные ботинки на осень 2022 / Фото с Instagram



Стильные ботинки на осень 2022 / Фото с Instagram



Стильные ботинки на осень 2022 / Фото с Instagram



Стильные ботинки на осень 2022 / Фото с Instagram



Стильные ботинки на осень 2022 / Фото с Instagram

Надевайте массивные ботинки не только под лосины или джинсы скини, но и под широкие джинсы, которые заправляются в ботинки и очень стильно выглядят в паре с дубленкой или любой другой верхней одеждой.