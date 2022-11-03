Среди актуальной обуви на осенне-зимний сезон – ковбойские сапоги, жокейские, челси, кроссовки и угги.

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Ковбойские сапоги

Такие сапоги идеально подходят для ежедневных прогулок. Они прекрасно сочетаются с кожанками оверсайз, тренчами и пальто. Также ковбойки идеально подходят к брючным костюмам, денимовым аутфитам и даже нежным шелковым платьям.



Стильная обувь на осенне-зимний период / Фото с Instagram

Челси

Обувь челси особенно популярна осенью. Оно не только стильно, но и практично. Лучше всего оно сочетается с узкими брюками или джинсами.



Стильная обувь на осенне-зимний период / Фото с Instagram

Жокейские сапоги

Кто любит эстетику конного спорта – выбирает жокейские сапоги. Такая обувь идеально подходит к лаконичным и минималистичным пальто, а также кожанкам или тренчам. Уже многие сезоны жокейские сапоги не теряют своей актуальности.



Стильная обувь на осенне-зимний период / Фото с Instagram

Угги

Короткие угги сейчас на пике популярности. Их носят все мировые инфлюэнсеры каждый день под базовые джинсы и дубленки или куртки. Угги любят не только за их оригинальный дизайн, но и комфорт. Поэтому в зимнее время года они подарят вашим ногам тепло.



Стильная обувь на осенне-зимний период / Фото с Instagram

Серебряная обувь

Металлизированная обувь – это хит этого сезона. Делайте ставку осенью на ботфорты с серебристым отливом. Чтобы использовать ботфорты в качестве акцентной детали, используйте их с однотонными вещами.



Стильная обувь на осенне-зимний период / Фото с Instagram

Кроссовки

Кроссовки остаются самой популярной обувью в повседневных образах. Выбирайте на осень удобные и комфортные New Balance, которые вы легко соедините с любой верхней одеждой.



Стильная обувь на осенне-зимний период / Фото с Instagram