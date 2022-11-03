Серед актуального взуття на осінньо-зимовий сезон – ковбойські чоботи, жокейські, челсі, кросівки та угги.

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Ковбойські чоботи

Такі чоботи ідеально підходять для щоденних прогулянок. Вони чудово поєднуються зі шкірянками оверсайз, тренчами та пальтами. Також ковбойки ідеально пасують до штанних костюмів, денімових аутфітів та навіть ніжних шовкових суконь.



Стильне взутя на осінньо-зимовий період / Фото з Instagram

Челсі

Взуття челсі особливо популярне восени. Воно не тільки стильне, але й практичне. Найкраще воно поєднується з вузькими штанами чи джинсами.



Стильне взутя на осінньо-зимовий період / Фото з Instagram

Жокейські чоботи

Хто любить естетику кінного спорту – обирає жокейські чоботи. Таке взуття ідеально пасує до лаконічних та мінімалістичних пальт, а також шкірянок чи тренчів. Вже багато сезонів жокейські чоботи не втрачають своєї актуальності.



Стильне взутя на осінньо-зимовий період / Фото з Instagram

Угги

Короткі угги зараз на піку популярності. Їх носять всі світові інфлюенсери щодня під базові джинси та дублянки чи куртки. Угги люблять не лише за їхній оригінальний дизайн, але й комфорт. Тому в зимову пору року вони подарують вашим ногам тепло.



Стильне взутя на осінньо-зимовий період / Фото з Instagram

Сріблясте взуття

Металізоване взуття – це хіт цього сезону. Робіть ставку восени на ботфорти зі сріблястим відливом. Щоб використовувати ботфорти як акцентну деталь, використовуйте їх з однотонними речами.



Стильне взутя на осінньо-зимовий період / Фото з Instagram

Кросівки

Кросівки залишаються найпопулярнішим взуттям в повсякденних образах. Обирайте на осінь зручні та комфортні New Balance, які ви легко поєднаєте з будь-яким верхнім одягом.



Стильне взутя на осінньо-зимовий період / Фото з Instagram