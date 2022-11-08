Обирайте цієї осені масивні моделі на шнурівці, черевики челсі з тракторною підошвою або варіанти в армійському стилі.

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Байкерський стиль в одязі знову на піку популярності, тому грубі черевики можна зустріти в кожній колекції брендів.

Головні складові модних черевиків, що відсилають до армійського стилю – це масивний дизайн, тракторна підошва, деталі на шнурівках, металева фурнітура та помітні ремінці.

Бренд Celine у своїй колекції представив черевики-челсі з двома ремінцями, у Christian Dior з’явилися шкіряні пари на шнурівці, а у Tod's – черевики до середини гомілки, які бренд пропонує носити з високими шкарпетками.

Масивними черевиками вже давно стали доповнювати свої образи стрітстайл-знаменитості. Вони носять такі черевики з лосинами, джинсами та шкіряними штанами, поєднуючи з жакетами, пальтами та шкіряними куртками.

Fashion-експерти радять цієї осені придивитися до черевиків Chloe, Ferragamo та Marrisa Wilson.



Стильні черевики на осінь 2022 / Фото з Instagram



Стильні черевики на осінь 2022 / Фото з Instagram



Стильні черевики на осінь 2022 / Фото з Instagram



Стильні черевики на осінь 2022 / Фото з Instagram



Стильні черевики на осінь 2022 / Фото з Instagram



Стильні черевики на осінь 2022 / Фото з Instagram



Стильні черевики на осінь 2022 / Фото з Instagram



Стильні черевики на осінь 2022 / Фото з Instagram

Одягайте масивні черевики не лише під лосини чи джинси скіні, але й під широкі джинси, які заправляються в черевики та мають дуже стильний вигляд в парі з дублянкою чи будь-яким іншим верхнім одягом.