Какие солнцезащитные очки в моде в этом сезоне: названы самые красивые варианты

Очки являются важным элементом дополнения образа, который подчеркивает образ и становится его изюминкой. Этот функциональный аксессуар способен стать знаковым в вашем образе. Если вы уже определились с нарядом и обувью на весенний сезон, тогда советуем обратить внимание именно на очки.

Эта вещь актуальна на все случаи жизни. Самыми желанными очками этого сезона являются привычные для нас модели, поэтому напомним, что именно стоит приобрести в 2024 году.

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Прямые и минималистичные

Такие очки вдохновлены стилем 90-х годов. Они дополнят ваши монохромные образы или станут дополнением к ярким аутфитам. Обращайте внимание на очки с темными или прозрачными линзами. Также в моде остаются цветные или коричневые оправы.



Трендовые очки 2024 года / Фото Vogue

Авиаторы

Уже много лет авиаторы называют классикой, без которой не обходится ни одна подборка стильных очков. Выбирайте для себя аксессуары с широкой однотонной или черепаховой оправой с коричневыми линзами. Эти элегантные изделия прекрасно подойдут для базовых и вечерних выходов.



Трендовые очки 2024 года / Фото Vogue

Поп-ап + объем

Такие очки будут хитом лета. Для ярких образов выбирайте оправы в трендовых оттенках – светло-голубом и конфетно-розовом. А вот что касается минималистичных оправ, то советуем здесь сосредоточиться на оттенке хаки, черном или бежевом цвете.



Трендовые очки 2024 года / Фото Vogue

Тонкая золотая оправа

Выбирайте для себя в этом сезоне классические очки RayBan с геометрической оправой из прочного металла. К актуальным оправам относится овальная и ромбическая.



Трендовые очки 2024 года / Фото Vogue

Какие аксессуары в моде в 2024 году

В этом году в моде массивные золотистые серьги, которые были популярными еще в 80-х годах. Многие бренды решили их вернуть в моду в лучших традициях тех лет.

Тенденцию на массивные серьги уже поддержали известные модницы – Эльза Хоск, Хейли Бибер, Рози Хантингтон-Уайтли и многие другие. Они начали дополнять свои элегантные образы ретро-серьгами.