Как носить короткие угги зимой: лучшие образы от модных блоггеров

Угги – самая популярная пара обуви на зиму. Сейчас в своем гардеробе у них есть все знаменитые модели и инфлюэнсеры. С чем чаще всего носят угги и как их носить зимой – смотрите в материале.

Тренд 2000-х очень стремительно покорил всех инфлюэнсерок, поэтому они упорно начали применять угги в своих ежедневных образах. 24 канал .

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Наибольшую популярность среди всех моделей завоевали коричневые короткие угги, которые девушки чаще всего сочетают с черными лосинами и белыми носками. Верх идеально дополняет дубленка или пуховик.

Коричневую обувь от бренда UGG уже успели примерить всемирно известные модели – Джиджи и Белла Хадид, Кендалл Дженнер, Эмили Ратажковски и многие другие.



Стильный образ Джиджи Хадид / Фото с Instagram

Больше всего звезды и инфлюэнсеры любят сочетать угги со спортивным и кэжуальным нарядом.

Угги, которые предназначались для согревания автралийских серферов, плотно заняли нишу в трендах зимней обуви. И хотя они "выпадали" из моды на несколько лет, впрочем, эта обувь всегда будет иметь место в зимнем гардеробе.

Если вам понравилась эта стильная обувь, рекомендуем обратить внимание на стильные выходы модных девушек, которые довершают уггами свои обыденные образы. Угги достаточно удобны в стилизации, так что ими вы можете завершить не только аутфиты с джинсами и лосинами, но и совместить с брюками палаццо.