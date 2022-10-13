Трендовые лоферы на осень 2022: стильная обувь для модниц на теплую погоду

В теплую солнечную погоду вместо сапог можно смело одевать лоферы, хорошо сочетающиеся с куртками-косухами, тренчами и пальто. Какую обувь выбрать на осень 2022 года – читайте в материале.

Если в октябре балетки отходят на второй план, первенство занимают лоферы. Дизайнеры представили в коллекциях для сезона осень-зима 2022/2023 много стильных моделей – от классических вариантов на каждый день до лоферов на массивной тракторной подошве.

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Все мировые инфлюэнсеры уже несколько сезонов носят лакированные лоферы на тракторной платформе Prada. Эта модель уже приобрела культовый статус и вряд ли выйдет скоро из моды.

Модницам понравились лоферы от Versace, которые в паре с белыми носками носили Гейли Бибер, Олекса Чанг, Кендалл Дженнер и Зои Кравиц. Эти знаменитости любят школьный стиль, поэтому выбирают часто такую ​​обувь на каждый день.

В Tod's представлена ​​модель на тракторной подошве с массивной пряжкой, которую марка предлагает совмещать с вязаными высокими носками. Ferragamo предложили лоферы на все случаи жизни – в меру суровые и дерзкие. Coperni советуют инвестировать в лакированную обувь. Если вы все-таки привыкли выбирать вневременную классику, то самые актуальные модели найдете в коллекциях Miu Miu и Bottega Veneta.

Этой осенью носите лоферы с короткими юбками в складку, рубашками и бомберами. Сочетайте их с брючными костюмами, джинсами, трикотажем и платьями.



Трендовые лоферы на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовые лоферы на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовые лоферы на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовые лоферы на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовые лоферы на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовые лоферы на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовые лоферы на осень 2022 / Фото с Vogue

Как носят лоферы инфлюэнсеры



Трендовые лоферы на осень 2022 / Фото с Instagram



Трендовые лоферы на осень 2022 / Фото с Instagram



Трендовые лоферы на осень 2022 / Фото с Instagram



Трендовые лоферы на осень 2022 / Фото с Instagram