О том, как мы себя позиционируем, можно рассказать не только благодаря одежде, пишет 24 канал. Обувь также играет далеко не последнюю роль, поскольку она много рассказывает о нашем стиле и вкусе.

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Этой осенью в моде несколько видов стильных обувных трендов. Редакция Fashion 24 собрала вам несколько важнейших пар на холодное время года, которые вы точно захотите одеть.

Ботинки в стиле Bottega Veneta

Уже несколько сезонов ботинки на массивной подошве не сдают свои позиции. Когда на улице падает дождь и лужи, то такие ботинки пригодятся каждому. Такая обувь является самой актуальной на осенне-зимний сезон. Их до сих пор носят не только модницы, но и мировые инфлюэнсеры.

Жокейские сапоги

Такие сапоги идеально подходят на осеннее время года. Их можно совмещать с платьями и юбками, а также заправлять в джинсы. Очень стильно смотрятся жакейские сапоги именно черного цвета. Для того чтобы они прослужили вам несколько лет, выбирайте кожаные модели.

Панк-платформа Dr.Martens

Такую обувь трудно назвать трендом 2022 года, однако они достаточно практичны для дождливой погоды. Их толстая резиновая платформа отлично подойдет для тех, кто проводит осенью много времени на улице.

Короткие угги

Короткие угги активно приобретают популярность. Сейчас практически каждый инфлюэнсер довершает свои виды обувью от известной американской марки UGG. Угги уже давно завоевали популярность во всем мире. Этой осенью в моду возвращаются короткие модели, которые идеально подходят к кожанкам и дубленкам.