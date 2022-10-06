Про те, як ми себе позиціонуємо, можна розповісти не лише завдяки одягу, пише 24 канал. Взуття також відіграє далеко не останню роль, оскільки воно багато розповідає про наш стиль та смак.

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Цієї осені в моді декілька видів стильних взуттєвих трендів. Редакція Fashion 24 зібрала для вас кілька найважливіших пар на холодну пору року, які ви точно захочете одягнути.

Черевики у стилі Bottega Veneta

Вже кілька сезонів черевики на масивній підошві не здають своїх позицій. Коли на вулиці падає дощ та калюжі, то такі черевики стануть в нагоді кожному. Таке взуття є найактуальнішим на осінньо-зимовий сезон. Їх досі носять не лише модниці, але й світові інфлюенсери.

Жокейські чоботи

Такі чоботи ідеально підходять на осінню пору року. Їх можна поєднувати з сукнями та спідницями, а також заправляти в джинси. Дуже стильно виглядають жакейські чоботи саме чорного кольору. Для того, щоб вони прослужили вам кілька років, обирайте шкіряні моделі.

Панк-платформа Dr.Martens

Таке взуття важко назвати трендом 2022 року, однак вони є досить практичними для дощової погоди. Їхня товста гумова платформа чудово підійде для тих, які проводять восени багато часу на вулиці.

Короткі угги

Короткі угги активно набувають популярності. Зараз майже кожен інфлюенсер довершує свої образи взуттям від відомої американської марки UGG. Угги вже давно завоювали популярність в цілому світі. Цієї осені в моду повертаються короткі моделі, які ідеально пасують до шкірянок та дублянок.