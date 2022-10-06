Українська стилістка Яна Платонова не лише публікує дописи про неправильні слова у fashion-індустрії, які ми часто вживаємо, але й показує антитрендові речі, які є абсолютно не сприйнятними, якщо ви хочете трендово виглядати.

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Вона поділилася зі своїми прихильниками п’ятьма речами, які вбивають ваш стиль та роблять його дешевим.

Односторонні принти

"Мова про ось такі випадки. Зверніть також увагу, як грубо виглядають шви. Це все вкупі має дуже невдалий і дешевий вигляд. Будьте уважні при виборі речей з принтом, особливо, якщо принт яскравий", – зазначила стилістка.



Антитрендові речі 2022 / Фото з Instagram

Помпезні золоті прикраси

"Досить часто помічаю, як жінки обирають подібні прикраси на кожен день. Багато хто взагалі не знімає такі сережки і каблучки, незалежно від образу і обставин, тим самим недооцінюючи вплив деталей на загальне враження і стиль в цілому. Якщо у вашій скринці з прикрасами є щось схоже, я дуже раджу більш детальніше заглибитися в тему сучасних прикрас", – розповіла Яна Платонова.



Антитрендові речі 2022 / Фото з Instagram

Перфорація на взутті

"Впевнено і зі всією відповідальністю можу сказати, що десь у 90% випадків, перфорація є тією деталлю, що вказує на неактуальність пари. Винятки, звісно, є, але вони лише підкреслюють правило. Будьте уважні, бо вдале взуття може вивести стиль на новий рівень, а невдале, навпаки, - зіпсує найпродуманіший образ", – заявила стилістка.



Антитрендові речі 2022 / Фото з Instagram

Вифарбовані потертості на джинсах

За словами Яни Платонової, гарно і стильно виглядають автентичні потертості на джинсах, які ніби з’явилися з плином часу, поки ви їх носили. Надто контрастні потертості виглядають штучно і найчастіше супроводжуються застарілим або невдалим кроєм. Крім того, стилістка зазначає, що такі висвітлені плями діють як хайлайтер на обличчі – збільшують ту зону, де розташовані.



Антитрендові речі 2022 / Фото з Instagram

Джеггінси

"Запам’ятовуйте тривожні ознаки: тонка тканина (що за раз розтягнеться на колінах), резинка, контрасні шви. Загалом я б хотіла підкреслити, що будь-яка імітація в стилі рідко закінчується вдало. Все, що застрягло десь посередині, має сумнівний успіх. Наприклад, дуже смішно виглядає схрещення спортивного і більш формального взуття", – додала Яна Платонова.



Антитрендові речі 2022 / Фото з Instagram