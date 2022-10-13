Якщо у жовтні балетки відходять на другий план, то першість посідають лофери. Дизайнери представили у колекціях для сезону осінь-зима 2022/2023 чимало стильних моделей – від класичних варіантів на щодень до лоферів на масивній тракторній підошві.

Читайте також Актуальне взуття на осінь: на які моделі звернути увагу

Усі світові інфлюенсери вже кілька сезонів носять лаковані лофери на тракторній платформі від Prada. Ця модель вже набула культового статусу і навряд чи вийде скоро з моди.

Модницям сподобалися лофери від Versace, які в парі з білими шкарпетками носили Гейлі Бібер, Олекса Чанг, Кендал Дженнер та Зої Кравіц. Ці знаменитості люблять шкільний стиль, тож обирають часто таке взуття на щодень.

У Tod's представлена ​​модель на тракторній підошві з масивною пряжкою, яку марка пропонує поєднувати з в’язаними високими шкарпетками. Ferragamo запропонували лофери на всі випадки життя — в міру суворі й зухвалі. Coperni радять інвестувати в лаковане взуття. Якщо ж ви все-таки звикли вибирати позачасову класику, то найактуальніші моделі знайдете в колекціях Miu Miu та Bottega Veneta.

Цієї осені носіть лофери з короткими спідницями в складку, сорочками та бомберами. Поєднуйте їх зі штанними костюмами, джинсами, трикотажем та сукнями.



Трендові лофери на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендові лофери на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендові лофери на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендові лофери на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендові лофери на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендові лофери на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендові лофери на осінь 2022 / Фото з Vogue

Як носять лофери інфлюенсери



Трендові лофери на осінь 2022 / Фото з Instagram



Трендові лофери на осінь 2022 / Фото з Instagram



Трендові лофери на осінь 2022 / Фото з Instagram



Трендові лофери на осінь 2022 / Фото з Instagram