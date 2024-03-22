Лоферы с носками – тренд весны: 5 способов их стильно носить
Источник:Vogue
Уже длительное время модницы демонстрируют нам, что лучше всего лоферы сочетаются с носками. Образы с таким сочетанием всегда выглядят эффектно и даже обеспечивают дополнительный комфорт в весенние прохладные дни.
Лоферы с носками – это самое модное сочетание весны. В тренде стиль преппи, поэтому советуем вам грамотно вложить деньги в классические лоферы, которые никогда не выйдут из моды.
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Уже вскоре инстаграм-лента будет пестреть стильными образами с лоферами, поэтому советуем вам вдохновиться интересными комбинациями.
Носки с рюшами
Выбирайте для себя капроновые или хлопковые носки с рюшами и стилизуйте с базовыми лоферами черного цвета.
Стильное сочетание лоферов с носками с рюшами / Фото Vogue
Спортивные носки
Такие строгие носки лучше всего сочетать с лоферами на толстой подошве. Это идеальный вариант на начало весны, когда утро и вечера прохладные.
Стильное сочетание лоферов со спортивными носками / Фото Vogue
Тонкие капроновые носки
Эти носки можете сочетать с любыми лоферами. Лучше всего они подходят к изящной обуви.
Стильное сочетание лоферов с капроновыми носками / Фото Vogue
Вязаные носки
Выбирайте для себя варианты в рубчик или с узорами в классической интерпретации. Образы с ними будут привлекательными и интересными.
Стильное сочетание лоферов с вязаными носками / Фото Vogue
Кружевные колготки
В этом сезоне кружево в моде, поэтому без таких колготок не обойтись. Ваши образы с этой обувью станут более романтичными и красивыми.
Стильное сочетание лоферов с кружевными колготками / Фото Vogue
Лоферы и носки можно вписать в совершенно разные луки: более собранные, с рубашкой или костюмными брюками, расслабленные с джоггерами или джинсами, неординарные с юбкой, шортами или платьем.
Для того, чтобы такой аутфит в целом выглядел гармонично и стильно, важно, чтобы все вещи были актуального кроя.