Выбираем купальники на лето: самые популярные варианты, о которых стоит знать

Начало лета довольно теплое, поэтому на выходных уже можно отправляться на бассейн поплавать и позагорать. Советуем выбрать для себя красивый купальник, который соответствует всем последним тенденциям сезона.

Пляжный сезон уже начался, поэтому стоит знать, какие модели, фасоны и цвета купальников актуальны. Чтобы быть готовыми к купанию, советуем присмотреть для себя привлекательные и красивые купальники, которые станут вашим мастхэвом на 3 месяца.

Обратите внимание Трендовые купальники на лето 2024: лучшая подборка, которая вам понравится

О стильных купальниках и самых интересных моделях рассказала персональный стилист Алена Черновол.

Сплошной купальник

Обращайте внимание летом на сплошные купальники. Они всегда остаются актуальными и будут в моде еще много лет. Стилист советует выбирать красные купальники или нежные пастельные оттенки.



Стильные купальники на лето 2024 / Фото из инстаграма Алены Черновол

Купальники с цветами

В этом сезоне в моде купальники с цветами, рюшами и бантами. При выборе обращайте внимание на девичьи вариации купальных костюмов.

Модные купальники на лето 2024 / Фото из инстаграма Алены Черновол

Купальники с вырезами

Если хотите иметь красивый и привлекательный вид, выбирайте купальник с вырезами. Такая модель больше подходит для красивого вида, чем для загара. Этот купальник может привести к неравномерному загару, поэтому будьте осторожны.



Стильные купальники на лето 2024 / Фото из инстаграма Алены Черновол

Контрастное обрамление

Стилист советует обратить внимание на черно-белые варианты купальников с контрастным обрамлением. Впрочем любые другие цвета также имеют место быть.



Стильные купальники на лето 2024 / Фото из инстаграма Алены Черновол

Металлическая фурнитура

Выбирайте для себя купальники, которые имеют металлическую фурнитуру или имеют декорирование с камнями или блестками. Такой купальник не является очень комфортным, но выглядит всегда эффектно.



Актуальные купальники на лето 2024 / Фото из инстаграма Алены Черновол

Анималистический принт

Выбирайте на лето для себя купальник с леопардовым принтом. К актуальным вариантам также относится принт зебры, жирафа и различных рептилий.



Красивые купальники на лето 2024 / Фото из инстаграма Алены Черновол

Купальники с топом бандо

Эта модель купальников идеально подходит для загара и купания. Однако в таких моделях очень важно подобрать лиф, который удачно сядет на вашу фигуру.



Модные купальники на лето 2024 / Фото из инстаграма Алены Черновол

Классическое бикини

Этот актуальный купальник останется в тренде, поскольку он будет популярным всегда. Выбирайте для себя любой цвет – от базового до яркого.



Стильные купальники на лето 2024 / Фото из инстаграма Алены Черновол

Купальники можете довершать головными уборами и солнцезащитными очками. Выбирайте для себя шляпы, кепки, банданы и панамы. А вот где приобрести очки от украинских брендов можете найти в нашем материале.