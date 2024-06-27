5 образов с купальниками на разные типы фигуры, которые вы можете повторить этим летом

Летний сезон в самом разгаре, поэтому имеем идеальное время для того, чтобы собрать свой пляжный гардероб. Самым главным в таком образе является купальник поэтому советуем обратить внимание на топы-бандо, модели с разнообразными принтами или белые купальники, которые удачно подчеркнут загар.

Подобрать купальник на лето – задача не простая, поскольку важную роль играют не только сезонные тренды, но и посадка, качество материала и особенности фигуры.

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Еще не все девушки приобрели себе купальники на лето, поэтому рекомендуем присмотреться к небольшой шпаргалке, которая поможет найти ту идеальную модель, которая удачно дополнит фигуру.

5 образов с купальниками

Песочные часы

Делайте ставку на раздельные купальники или монокини, которые удачно подчеркивают талию. Прекрасно будут смотреться бикини на высокой посадке.

Треугольник

Выбирайте купальники с ярким верхом и темным низом. Уравновесить пропорции могут воланы, завязки или декор на бюсте.

Круг

Скорректировать живот смогут однотонные цельные купальники или модели с высокой талией. Также скрыть живот может драпировка на купальнике и вертикальные линии.

Прямоугольник

Иллюзию изгибов создаст купальник с рюшами, вырезами и асимметричным кроем.

Перевернутый треугольный

Выбирайте для себя купальники с акцентом на нижнюю часть. Сбалансировать пропорции помогут яркие принты и декор на трусиках.



Интересные и модные образы с купальниками / Фото из инстаграма Pump Your Style



Трендовые и модные образы с купальниками / Фото из инстаграма Pump Your Style



Актуальные и модные образы с купальниками / Фото из инстаграма Pump Your Style



Красивые и модные образы с купальниками / Фото из инстаграма Pump Your Style



Стильные и модные образы с купальниками / Фото из инстаграма Pump Your Style

Подбирайте к купальникам головные уборы – шляпки и панамки и не забывайте о солнцезащитных очках. Популярными считаются вьетнамки базового черного или белого цвета. Не забывайте о разнообразных сумки-шоперы из соломы или рафии и интересные украшения из жемчужин или бисера.