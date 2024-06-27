Подобрать купальник на лето – задача не простая, поскольку важную роль играют не только сезонные тренды, но и посадка, качество материала и особенности фигуры.
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Еще не все девушки приобрели себе купальники на лето, поэтому рекомендуем присмотреться к небольшой шпаргалке, которая поможет найти ту идеальную модель, которая удачно дополнит фигуру.
5 образов с купальниками
Песочные часы
Делайте ставку на раздельные купальники или монокини, которые удачно подчеркивают талию. Прекрасно будут смотреться бикини на высокой посадке.
Треугольник
Выбирайте купальники с ярким верхом и темным низом. Уравновесить пропорции могут воланы, завязки или декор на бюсте.
Круг
Скорректировать живот смогут однотонные цельные купальники или модели с высокой талией. Также скрыть живот может драпировка на купальнике и вертикальные линии.
Прямоугольник
Иллюзию изгибов создаст купальник с рюшами, вырезами и асимметричным кроем.
Перевернутый треугольный
Выбирайте для себя купальники с акцентом на нижнюю часть. Сбалансировать пропорции помогут яркие принты и декор на трусиках.
Интересные и модные образы с купальниками / Фото из инстаграма Pump Your Style
Трендовые и модные образы с купальниками / Фото из инстаграма Pump Your Style
Актуальные и модные образы с купальниками / Фото из инстаграма Pump Your Style
Красивые и модные образы с купальниками / Фото из инстаграма Pump Your Style
Стильные и модные образы с купальниками / Фото из инстаграма Pump Your Style
Подбирайте к купальникам головные уборы – шляпки и панамки и не забывайте о солнцезащитных очках. Популярными считаются вьетнамки базового черного или белого цвета. Не забывайте о разнообразных сумки-шоперы из соломы или рафии и интересные украшения из жемчужин или бисера.