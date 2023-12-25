В Новом году многие из нас начинают формировать гардероб на новый сезон. И хоть до весны осталось еще 2 месяца мы можем понемногу присматриваться к актуальным моделям кроссовок, которые будут модными в 2024 году.

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Кроссовки мы любим благодаря тому, что их можно носить с любым нарядом: джинсами, брюками, денимовыми юбками, лосинами или даже платьями. Стилистка рассказала о самых популярных кроссовках, которые вы можете посмотреть в видеоролике.

Трендовые кроссовки 2024

Retrocore

Стилистка отмечает, что тренд на ретро дизайн кедов и кроссовок длится не первый сезон и будет продолжаться

Sport core white sneakers

"Без белых кедов – никуда и в новом сезоне. Спортивная нотка в классических моделях в тренде", – отметила стилистка в сообщении.

Поднимающиеся trainers

С популяризацией outdoor моды в привычной жизни в тренде и кроссовки, напоминающие трекинговую обувь. Самая яркая трендовая модель такого плана, которую носят модницы – от бренда Salomon.

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Silver

Очень популярно в обуви вкрапление серебряного. Металлик продолжает быть популярным, поэтому обратите внимание именно на такие кроссовки.

Futuristic design

Наряду с ретро направлением популярен и футуристический дизайн – кроссовки выглядят как из будущего.

New Balance classic

"Никогда не выйдут из моды классические модели этого бренда, а это почти вся их линейка", – отметила стилистка.

New Balance retro

Кроссовки NB 574 уже можно отнести к ретро дизайну. Их охотно выгуливают в своих образах сестры Олсен. Они не только разбираются в трендах, но и задают их.