Одной из причин большой популярности трикотажных платьев есть то, что их можно по-разному стилизовать. Версии мини или миди будут выглядеть изысканно с модными в этом сезоне сапогами до колена. А другая популярная обувь, балетки, придаст парижского оттенка максиплатьям. Они, кстати, одинаково хорошо сочетаются как с изящным блейзером, так и с длинным пальто.
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Универсальность трикотажного платья также делает его отличным вариантом для повседневной носки. А если в том же ежедневном образе замените грубые ботинки на каблуки с ремешками или добавите акцентные бусы, то получите легкий и интересный вечерний аутфит, в котором будет комфортно в холод.
Вдохновляйтесь образами с трендовыми платьями и выбирайте те, которые вам пришлись по душе.
Длинное платье и пальто
Минималистическое сочетание, которое становится интересным за счет длины, кроя и аксессуаров.
Необычные вырезы
Трикотажные платья – это не всегда простые образы.
Открытые плечи
Такие модели – элегантные и уютные одновременно.
Сочетание с эффектными ботинками
Берите в пример удачную комбинацию однотонной минималистичной одежды и акцентной обуви.
Прямой крой
Благодаря балетным лодочкам свободное трикотажное платье выглядит изысканно.
Акцентные аксессуары
Ремни подчеркнут фигуру и придадут понятности формам одежды.
Трикотажное платье с поясом / Фото из инстаграммы TyLynn Nguyen