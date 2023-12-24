Одной из причин большой популярности трикотажных платьев есть то, что их можно по-разному стилизовать. Версии мини или миди будут выглядеть изысканно с модными в этом сезоне сапогами до колена. А другая популярная обувь, балетки, придаст парижского оттенка максиплатьям. Они, кстати, одинаково хорошо сочетаются как с изящным блейзером, так и с длинным пальто.

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Универсальность трикотажного платья также делает его отличным вариантом для повседневной носки. А если в том же ежедневном образе замените грубые ботинки на каблуки с ремешками или добавите акцентные бусы, то получите легкий и интересный вечерний аутфит, в котором будет комфортно в холод.

У сучасному швидкому світі не завжди є час на те, щоб годинами блукати торговим центром у пошуках ідеального гардероба. Водночас широкий вибір фешн-товарів з якісним сервісом та приємними цінами можна легко знайти у мережі магазинів Obnova. Аксесуари, взуття та одяг – усе зібране в одному місці з турботою про клієнтів.

Вдохновляйтесь образами с трендовыми платьями и выбирайте те, которые вам пришлись по душе.

Длинное платье и пальто

Минималистическое сочетание, которое становится интересным за счет длины, кроя и аксессуаров.

Необычные вырезы

Трикотажные платья – это не всегда простые образы.

Открытые плечи

Такие модели – элегантные и уютные одновременно.

Сочетание с эффектными ботинками

Берите в пример удачную комбинацию однотонной минималистичной одежды и акцентной обуви.

Прямой крой

Благодаря балетным лодочкам свободное трикотажное платье выглядит изысканно.

Акцентные аксессуары

Ремни подчеркнут фигуру и придадут понятности формам одежды.

Трикотажное платье с поясом / Фото из инстаграммы TyLynn Nguyen