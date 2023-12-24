Однією з причин великої популярності трикотажних суконь є те, що їх можна по-різному стилізувати. Версії міні або міді виглядатимуть вишукано з модними цього сезону чоботами до коліна. А інше популярне взуття, балетки, надасть паризького відтінку максісукням. Вони, до речі, однаково добре поєднуються як з витонченим блейзером, так і з довгим пальтом.

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Універсальність трикотажної сукні також робить її чудовим варіантом для повсякденного носіння. А якщо у тому самому щоденному образі заміните грубі черевики на підбори з ремінцями чи додасте акцентне намисто, то отримаєте легкий і цікавий вечірній аутфіт, у якому буде комфортно в холод.

У сучасному швидкому світі не завжди є час на те, щоб годинами блукати торговим центром у пошуках ідеального гардероба. Водночас широкий вибір фешн-товарів з якісним сервісом та приємними цінами можна легко знайти у мережі магазинів Obnova. Аксесуари, взуття та одяг – усе зібране в одному місці з турботою про клієнтів.

Надихайтеся образами з трендовими сукнями і обирайте ті, які вам припали до душі.

Довга сукня і пальто

Мінімалістичне поєднання, яке стає цікавим за рахунок довжини, крою і аксесуарів.

Незвичні вирізи

Трикотажні сукні – це не завжди про прості образи.

Відкриті плечі

Такі моделі – елегантні і затишні водночас.

Поєднання з ефектними черевиками

Беріть за приклад вдалу комбінацію однотонного мінімалістичного вбрання та акцентного взуття.

Прямий крій

Завдяки балетним човникам вільна трикотажна сукня виглядає вишукано.

Акцентні аксесуари

Ремені підкреслять фігуру і додадуть зрозумілості формам одягу.

Трикотажна сукня з поясом / Фото з інстаграму TyLynn Nguyen