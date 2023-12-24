Однією з причин великої популярності трикотажних суконь є те, що їх можна по-різному стилізувати. Версії міні або міді виглядатимуть вишукано з модними цього сезону чоботами до коліна. А інше популярне взуття, балетки, надасть паризького відтінку максісукням. Вони, до речі, однаково добре поєднуються як з витонченим блейзером, так і з довгим пальтом.
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Універсальність трикотажної сукні також робить її чудовим варіантом для повсякденного носіння. А якщо у тому самому щоденному образі заміните грубі черевики на підбори з ремінцями чи додасте акцентне намисто, то отримаєте легкий і цікавий вечірній аутфіт, у якому буде комфортно в холод.
Надихайтеся образами з трендовими сукнями і обирайте ті, які вам припали до душі.
Довга сукня і пальто
Мінімалістичне поєднання, яке стає цікавим за рахунок довжини, крою і аксесуарів.
Незвичні вирізи
Трикотажні сукні – це не завжди про прості образи.
Відкриті плечі
Такі моделі – елегантні і затишні водночас.
Поєднання з ефектними черевиками
Беріть за приклад вдалу комбінацію однотонного мінімалістичного вбрання та акцентного взуття.
Прямий крій
Завдяки балетним човникам вільна трикотажна сукня виглядає вишукано.
Акцентні аксесуари
Ремені підкреслять фігуру і додадуть зрозумілості формам одягу.
Трикотажна сукня з поясом / Фото з інстаграму TyLynn Nguyen