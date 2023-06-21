Названы самые популярные кроссовки 2023 года: стильная обувь, на которую стоит обратить внимание
Источник:Who What Wear
Классические кроссовки – самый простой способ создать интересный и стильный образ. Подборы никогда не входили в ежедневный элемент гардероба, так что однозначно стоит делать ставку на кроссовки, с которыми мы сочетаем большинство аутфитов.
Тенденции очень быстро влияют на популярность разного типа обуви. Несколько лет назад все только и мечтали о кроссовках Balenciaga, а в этом году самой популярной обувью считаются Adidas Samba.
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Мода часто меняется, так что бывает сложно проследить за тем, в какую именно обувь стоит инвестировать свои средства. Советуем вам добавить в свой гардероб несколько кроссовок, которые популярны сейчас и не потеряют своей актуальности до конца 2023 года.
Кроссовки Adidas Samba
Обувь Adidas Samba молниеносно стала популярной и не теряет актуальности до сих пор. Его неподвластный дизайн времени, гладкий силуэт, низкопрофильная форма и культовые три полоски делают его идеальным выбором для эстетики крутой девушки в Instagram.
Актуальные кроссовки на 2023 год / Фото из Pinterest
Кроссовки Nike Air Force
Это еще одна классическая пара кроссовок, которая никогда не выходит из моды. Идеально сочетается с красивым летним платьем или даже просто с мешковатыми джинсами и рубашкой на пуговицах.
Актуальные кроссовки на 2023 год / Фото из Pinterest
Кроссовки Golden Goose
С их проблемной эстетикой и умышленными потертостями и несовершенствами бренд нельзя спутать ни с каким другим. Сейчас эти кроссовки отлично вписываются в стиль "тихой роскоши".
Актуальные кроссовки на 2023 год / Фото из Pinterest
Кроссовки New Balance 550
Модель этих кроссовок была особенно популярна в 2022 году. Сейчас пик актуальности немного упал, но это не значит, что они уже не модны. Звезды инстаграммы до сих пор их активно носят и довершают кроссовками свои лучшие аутфиты.
Актуальные кроссовки на 2023 год / Фото из Pinterest
Кроссовки Loewe
Сочетание элегантности и спортивности завоевало сердца модниц во всем мире. Их активно носит Гейли Бибер и другие трендсеттерки. Пик популярности вполне возможно придётся на осень 2023 года.