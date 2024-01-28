Их будут носить все: самые модные юбки, без которых не обойтись весной

Юбки занимают особую популярность в мире моды. Даже шорты уже стали далеко неактуальными, пока у нас есть большое разнообразие юбок. Дизайнеры решили представить немало разных фасонов, поэтому рекомендуем присмотреться к тем, которые будут популярны в новом сезоне.

Согласно тенденциям, в сезоне весна-лето 2024 в моде будут мини-юбки-карго, модели в стиле нулевых, юбки с драпировкой, или А-крой.

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К интересным фасонам относятся юбки-баллоны и юбки с посадкой на бедрах. Они выглядят элегантно и гламурно.

Юбки с воланами

Бренды Chanel, Miu Miu и Balmain поддержали тенденцию на юбке с воланами и представили на подиумах изделия, которые идеально подходят к рубашкам, балеткам Мэри Джейн или лоферам.



Трендовые юбки весны 2024 года / Фото Vogue

Юбка с посадкой на бедрах

Такую юбку в свои коллекции добавили бренды Gucci, Givenchy, Carolina Herrera и Chanel, поэтому советуем также не опускать из виду такой вариант юбки.



Трендовые юбки весны 2024 года / Фото Vogue

Кожаная юбка с потёртостями

Юбка из кожи с отсылкой к винтажности будет в моде в весеннем сезоне. К такому гранжевому стилю попробуйте добавить массивные ботинки и кожаный жакет.



Трендовые юбки весны 2024 года / Фото Vogue

Асимметричная юбка

Мода из нулевых станет довольно популярной в новом сезоне. В подборку трендовых юбок вошли асимметричные модели. Красивые и необычные юбки представили бренды Acne Studios и Balmain.



Трендовые юбки весны 2024 года / Фото Vogue

Прозрачные юбки

Тренд на прозрачность ввели почти все дизайнеры. Ищите для себя юбки из сетки, фатина, шелка, кружева или органзы.



Трендовые юбки весны 2024 года / Фото Vogue

Мини-юбки

Если хотите создать сексуальный образ, выбирайте для себя очень короткие юбки. Носите их с майками, жакетами и рубашками.



Трендовые юбки весны 2024 года / Фото Vogue