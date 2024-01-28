Их будут носить все: самые модные юбки, без которых не обойтись весной
Источник:Vogue
Юбки занимают особую популярность в мире моды. Даже шорты уже стали далеко неактуальными, пока у нас есть большое разнообразие юбок. Дизайнеры решили представить немало разных фасонов, поэтому рекомендуем присмотреться к тем, которые будут популярны в новом сезоне.
Согласно тенденциям, в сезоне весна-лето 2024 в моде будут мини-юбки-карго, модели в стиле нулевых, юбки с драпировкой, или А-крой.
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К интересным фасонам относятся юбки-баллоны и юбки с посадкой на бедрах. Они выглядят элегантно и гламурно.
Юбки с воланами
Бренды Chanel, Miu Miu и Balmain поддержали тенденцию на юбке с воланами и представили на подиумах изделия, которые идеально подходят к рубашкам, балеткам Мэри Джейн или лоферам.
Трендовые юбки весны 2024 года / Фото Vogue
Юбка с посадкой на бедрах
Такую юбку в свои коллекции добавили бренды Gucci, Givenchy, Carolina Herrera и Chanel, поэтому советуем также не опускать из виду такой вариант юбки.
Трендовые юбки весны 2024 года / Фото Vogue
Кожаная юбка с потёртостями
Юбка из кожи с отсылкой к винтажности будет в моде в весеннем сезоне. К такому гранжевому стилю попробуйте добавить массивные ботинки и кожаный жакет.
Трендовые юбки весны 2024 года / Фото Vogue
Асимметричная юбка
Мода из нулевых станет довольно популярной в новом сезоне. В подборку трендовых юбок вошли асимметричные модели. Красивые и необычные юбки представили бренды Acne Studios и Balmain.
Трендовые юбки весны 2024 года / Фото Vogue
Прозрачные юбки
Тренд на прозрачность ввели почти все дизайнеры. Ищите для себя юбки из сетки, фатина, шелка, кружева или органзы.
Трендовые юбки весны 2024 года / Фото Vogue
Мини-юбки
Если хотите создать сексуальный образ, выбирайте для себя очень короткие юбки. Носите их с майками, жакетами и рубашками.