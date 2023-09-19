Названы самые популярные юбки 2023: на что обратить внимание осенью

Джинсы и брюки осенью самые популярные, впрочем с юбками образы выглядят совсем иным. Они придают праздничность и элегантность. Юбки очень женственно выглядят, так что не забывайте их добавить к осеннему гардеробу.

Юбка принадлежит к базовому гардеробу, поэтому ее присутствие в наших образах невозможно обойти вниманием, пишет 24 Канал. Вы можете выбирать себе классику, а можете сделать ставку на трендовые модели, которые находятся на пике актуальности.

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Юбка макси

Длинные юбки – тренд осени. Они невероятно стильно смотрятся с винтажными кроссовками, балетками и еще лучше будут смотреться с сапогами на каблуке. Юбки хорошо стилизуются с кожаными куртками, бомберами, тренчами и пальто.

Короткая плисса

Стиль преппи особенно интересно вплетается в осеннюю школьную эстетику. Выбирайте для себя короткую юбку в складки нейтральных тонов или делайте ставку на клетку и совмещайте с лоферами и белыми носками. Выглядит такой look невероятно стильно.

Кожаная

Кожа этой осенью довольно популярна, поэтому не упускайте возможности примерить на себе юбку длины миди, которая хорошо сочетается с блузами, рубашками и жакетами.

Денимовая юбка

Джинсовая юбка завоевала любовь многих модниц, так что без нее сложно представить осенний гардероб. Сочетайте юбку с лоферами, кроссовками и сапогами на каблуке. Сверху довершайте look винтажной кожанкой или тренчем.