Спідниця належить до базового гардероба, тож її присутність у наших образах неможливо оминути увагою, пише 24 Канал. Ви можете обирати для себе класику, а можете зробити ставку на трендові моделі, які перебувають на піку актуальності.

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Спідниця максі

Довгі спідниці – тренд осені. Вони неймовірно стильно виглядають з вінтажними кросівками, балетками та ще краще будуть виглядати з чоботами на підборах. Спідниці гарно стилізуються зі шкіряними куртками, бомберами, тренчами і пальтами.

Коротка плісе

Стиль преппі особливо цікаво вплітається в осінню шкільну естетику. Обирайте для себе коротку спідницю в складки нейтральних тонів або робіть ставку на клітинку та поєднуйте з лоферами та білими шкарпетками. Виглядає такий look неймовірно стильно.

Шкіряна

Шкіра цієї осені є доволі популярною, тож не втрачайте можливості приміряти на собі спідницю довжини міді, яка гарно поєднується з блузами, сорочками та жакетами.

Денімова спідниця

Джинсова спідниця завоювала любов багатьох модниць, тож без неї складно уявити осінній гардероб. Поєднуйте спідницю з лоферами, кросівками та чоботами на підборах. Зверху довершуйте look вінтажною шкірянкою чи тренчем.