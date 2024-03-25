Какие джинсы в моде этой весной: удачные образы, которые вы захотите повторить

На протяжении многих лет джинсы оставались самой универсальной вещью в гардеробе. Они никогда не выйдут из моды и всегда будут актуальными. Бренды постоянно экспериментируют с их фасонами, оттенками и способами стилизации.

Для нового весенне-летнего сезона дизайнеры советуют выбирать не только базовые модели синего или голубого денима, но и выбирать джинсы со сверхвысокой талией или перфорацией. Последняя отделка делает их похожими на кутюрные произведения. Предлагаем вам посмотреть подборку самых актуальных джинсов этого сезона.

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Ультравысокая талия

В прошлом году в моду входили джинсы с низкой посадкой, а уже в этом году планируют закрепиться джинсы с совершенно противоположным решением – сверхвысокой талией. Такие джинсы имеют довольно изысканный вид и могут сочетаться с укороченным трикотажем, жакетами или рубашками.



Джинсы с ультравысокой талией – тренд весны / Фото Vogue

1990-е

На коллекции нового сезона эстетика 90-х имела большое влияние. Минимализм встречался везде – от лаконичных платьев до простых базовых джинсов прямого кроя. Такие джинсы впишутся в любой стиль, поэтому с радостью можете добавлять их в свой гардероб.



Джинсы в стиле 1990-х – тренд весны / Фото Vogue

Мешковатые джинсы

Такой фасон джинсов тоже будет очень популярным в этом сезоне. Выбирайте для себя модели на размер больше, чтобы создать эффект непринужденности и расслабленности.



Мешковатые джинсы – тренд весны / Фото Vogue

Выстиранный деним

В этом году обращайте внимание на джинсы с мягким градиентным переходом от темно-синего к белому. Если вы хотите внести разнообразие в свой гардероб, то выбирайте именно такие интересные джинсы.



Джинсы из выстиранного денима – тренд весны / Фото Vogue

Перфорация

Приобретите себе на весну что-то немного ярче и эффектнее, чем повседневные практичные модели. Советуем присмотреться к джинсам с перфорацией, которые напоминают кутюрные модели. Лучше всего их носить с минималистичным верхом – базовой футболкой или рубашкой.



Джинсы с перфорацией – тренд весны / Фото Vogue

Джинсы со стрелками

Стрелки мы привыкли видеть на классических брюках, впрочем в этом сезоне они переместились на джинсы. Благодаря этому они приобрели более элегантный и красивый вид.



Джинсы со стрелками – тренд весны / Фото Vogue

Советуем обратить внимание на свитера, которыми вы сможете дополнить любые фасоны джинсов. В период межсезонья часто встречается нестабильная погода, поэтому мягкий трикотаж необходим. Какие свитера являются самыми модными – читайте в нашем материале.