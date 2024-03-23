Но какими бы модными ни были сезонные цвета, мода на них все равно угасает, пишет Fashion 24. Зато остаются несколько базовых цветов, которые не только создают роскошный аутфит, но и будут востребованы постоянно.

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В зимнее время мы больше любим акцентировать на темных тонах и сочетать черный с серым, коричневым или горчичным. А вот с наступлением весеннего сезона в моду входят теплые оттенки, которые легко сочетаются между собой.

Несмотря на то, какие цвета представили дизайнеры на модных показах, существует незаменимая база, которая будет актуальной спустя годы.

Черный + белый

Сочетание черного и белого всегда было актуальным. Это незаменимая классика, которая подойдет для офиса, прогулки или праздничного события. Миксуйте черный верх с белым низом или наоборот.

Светлый + светлый

Стилизация кремового или бежевого с белым цветом всегда выглядит эффектно и красиво, особенно в весеннюю пору. Эти оттенки легко сочетаются между собой.

Красный + черный

Актуальность этих цветов является неоспоримой не только потому, что красный – хит 2024 года, но и потому, что этот яркий цвет всегда будет актуальным независимо от сезона.