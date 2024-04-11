Выбирая джинсы для себя на весеннюю пору, советуем обращать внимание на мешковатые модели, которые сейчас являются трендовыми, комфортными в носке и легкие в комбинировании.

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В этом сезоне именно широким мешковатым джинсам звезды и фешионисты отдают особое предпочтение. Они получили название baggy jeans и уже не первый год возглавляют тренды денима. Дизайнеры решили продемонстрировать новое видение этих джинсов и добавили немало интересных деталей.

В весенне-летнем сезоне самым популярным цветом считается темный деним. Бренд Gucci предложил мешковатые джинсы глубокого синего цвета, а Maison Margiela и Dion Lee обратились к серым тонам.

Но кроме оттенков, дизайнеры также сосредоточились на посадке джинсов и декоративных деталях. Низкая посадка является самой популярной в этом сезоне. Такие джинсы представили в своих коллекциях Christian Dior, Didu, Gucci и Stella McCartney.



Красивые мешковатые джинсы на весенне-летний сезон / Фото Elle



Красивые мешковатые джинсы на весенне-летний сезон / Фото Elle



Красивые мешковатые джинсы на весенне-летний сезон / Фото Elle



Красивые мешковатые джинсы на весенне-летний сезон / Фото Elle

Не ограничивайте свое воображение относительно спортивных или casual-образов, сочетайте джинсы с приталенными жакетами и нежными женскими блузами и рубашками. К неизменной классике относятся базовые вещи: белая футболка, черная майка, корсет, боди, лонгслив и тому подобное. Можете выбирать нейтральные оттенки или делать ставку на цветах.

Дополнять такие джинсы можно босоножками или туфлями на каблуке, а также кроссовками, балетками или сандалиями.